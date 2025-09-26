Comentario de Mercado: ¿Es Nikola la nueva Tesla?
Nikola Corporation (NKLA.US) sube más del 100% sólo en Junio. La compañía se enfoca en camiones de emisiones...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
EURUSD se cotiza a la baja hoy. Sin embargo, mirando el intervalo H4, el área de soporte clave se está poniendo a prueba una vez más....
El número de estadounidenses que solicitaron los beneficios de desempleo fue de 1,5 millones en la semana que terminó el 13 de junio, después...
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión política a las 12:00 p.m. BST. El Banco dejó los tipos sin cambios...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 8,42 millones, de los cuales más de 451 000 murieron y más...
Las acciones europeas carecen de convicción el jueves DE30 pinta una barra pin bajista Fuertes caídas de Wirecard (WDI.DE)...
Los índices bursátiles europeos y los futuros de Wall Street subieron durante la conferencia de prensa de los funcionarios chinos del CDC....
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los futuros europeos apuntan a una apertura con subidas menores. SNB, Norges Bank y el Banco de Inglaterra anunciarán su decisión. Solicitudes...
Los índices estadounidenses no lograron mantener las ganancias ayer y finalizaron la sesión en rojo. S&P 500 cayó 0.36% mientras...
Ayer comenzó el testimonio del Presidente de la FED ante el Congreso de EEUU. En este vídeo analizo los puntos claves de la comparecencia...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron en 1.21 millones de barriles en la semana que finalizó el 12 de junio de 2020, tras el aumento...
• EE. UU. abrió la sesión con estados de ánimo mixtos • El COVID-19 continúa extendiéndose en EE. UU....
La segunda criptomoneda más grande y conocida, Ethereum, ha estado operando en una tendencia al alza desde el 13 de marzo. La moneda no logró...
US30 Los mercados bursátiles mundiales iniciaron la semana con correcciones, pero los alcistas rápidamente recuperaron el control sobre...
Las acciones europeas registran pequeñas ganancias DE30 no logra superar el promedio móvil de 200 horas Las ventas...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 8.28 millones, de los cuales más de 446,000 murieron y más...
