US100 recupera los 10000
Los mercados comienzan el miércoles con ánimos optimistas a pesar de los datos que sugieren la persistencia del coronavirus. Beijing cerró...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
PHARMAMAR Las acciones de PharmaMar tras la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) del fármaco lurbinectedina...
Las tensiones geopolíticas en Asia están aumentando Powell comparecerá ante el Comité Bancario del Senado Datos...
Los índices estadounidenses tuvieron una sesión muy fuerte ayer. S&P 500 cerró 1.90% arriba, Dow Jones sumó un 2.04%...
• Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron a un ritmo récord. • Los mercados esperan el testimonio del presidente de la Fed...
Petróleo: Después de 7 semanas, tenemos la primera semana de caídas en el mercado. La caída se produjo después...
En este vídeo analizo desde una perspectiva semanal y diaria las estructuras de los gráficos de las Bolsas de Corea, Rusia, México,...
Hoy, los funcionarios de la ciudad de Beijing elevaron su nivel de respuesta de emergencia COVID-19 a II de III, según los medios locales. La...
En la sesión actual, se han publicado los datos de ventas minoristas de EEUU. La lectura del último informe revela un crecimiento intermensual...
Los mercados bursátiles mundiales iniciaron la semana a la baja, pero el estado de ánimo comenzó a mejorar rápidamente. Los...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 8,13 millones, de los cuales más de 439 000 murieron y más...
Las acciones suben por acciones de la Fed y los rumores de estímulos DE30 se acerca al promedio móvil de 200 horas TUI...
IAG El IBEX-35 finalizó la peor semana desde marzo y el correctivo continua por el temor a una nueva oleada de casos por COVID-19....
Los futuros europeos suben antes de la apertura de la sesión de contado Powell comparecerá durante 2 días en el...
Los índices estadounidenses se recuperaron de las caídas de ayer y cerraron al alza. S&P 500 sumó 0.83%, Nasdaq 1.43% y Dow...
• Las acciones estadounidenses comienzan la semana a la baja • El número de nuevos casos de coronavirus está aumentando en todo...
El petróleo ha visto su primer recorte semanal en casi dos meses. Anteriormente, el precio del petróleo se recuperó con la esperanza...
