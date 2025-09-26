Visión de Mercados con Pablo Gil 15-06-2020
Coronavirus China detecta un nuevo foco de coronavirus en un mercado de Beijing. EEUU sufre un nuevo récord de hospitalizaciones durante...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Coronavirus China detecta un nuevo foco de coronavirus en un mercado de Beijing. EEUU sufre un nuevo récord de hospitalizaciones durante...
Nomura ha emitido una recomendación para EURGBP. La Compañía de servicios financieros recomienda una posición larga...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más del 3% en la preapertura de hoy lunes después de caer el viernes en casi un 4% a $ 935.28 tras...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 8,01 millones, de los cuales más de 436 000 murieron y más...
Las acciones caen en la segunda ola de preocupaciones de Covid-19 DE30 trató de volver a subir por encima de 11.800 pts después...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los índices europeos iniciaron la semana con grandes huecos bajistas en sus precios. Al observar el DAX alemán, se puede ver que el...
Las acciones caen a medida que aumentan los casos de Covid-19 Boris Johnson podría mantener una videollamada con von der Leyen No...
Los mercados mundiales de renta variable comenzaron la semana a la baja. Los índices Nikkei, S & P / ASX 200, Kospi y China cotizan a la...
EURUSD está operando sin una dirección clara hoy. Sin embargo, mirando el intervalo H4, el precio rebotó en el punto técnico...
Las acciones estadounidenses suben tras la liquidación del jueves Michigan Consumer Sentiment supera las expectativas Hertz...
Las acciones europeas intentan recuperarse DE30 rebota en el límite inferior de la estructura Overbalance Lufthansa (LHA.DE)...
Ayer se registró una de las peores caidas de los últimos meses. Sin embargo, no se rompieron niveles de soporte crítico, y con el...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 7,61 millones de los cuales murieron más de 424 000 y se recuperaron...
Tras la mayor caída en un solo día en más de 2 meses, los índices bursátiles europeos y los futuros estadounidenses...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Cellnex La complicada situación que estamos viviendo tiene un impacto directo en la economía global. Muchos negocios tradicionales...
Los inversores se mantienen cautelosos El PIB del Reino Unido cae 20.3% M/M en abril Se espera que los datos de Michigan muestren una mejora Los...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor