Los índices estadounidenses cayeron ayer cuando los inversores comenzaron a temer una segunda ola de infecciones por Covid-19. El S&P 500...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
En minutos damos comienzo al seminario : INTRODUCCIÓN AL SCALPING Puede seguir el seminario en este enlace:
Ayer 10 de junio de 2020 tuvo lugar la comparecencia de Powell, presidente de la FED. En este vídeo analizo los puntos claves del comunicado, las...
En minutos damos comienzo al seminario : SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO CON PABLO GIL Puede seguir el seminario en este enlace:
Durante las últimas semanas el dólar se ha debilitado de forma generalizada contra la mayoría de las divisas. Sin embargo, el Dólar...
Las solicitudes iniciales cumplieron con las expectativas de 1.54 millones la semana pasada, pero las solicitudes continuas apenas mejoraron (de 21.3...
DE30 disminuye por tercer día, enfriándose desde el máximo de varios meses Los inversores están preocupados por la segunda...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Después de los eventos que tuvimos el miércoles (FOMC, inflación, inventarios de petróleo), el jueves tiene un calendario notablemente...
A pesar de una Fed muy moderada, vemos el tercer día de bajadas consecutivas en el DE30 a medida que el precio cae por debajo de 12300 puntos por...
La Fed mantuvo su política de tipos interés del 0% y las compras masivas de bonos en la reunión del miércoles Sin...
En minutos damos comienzo al seminario : INTRODUCCIÓN A LAS INVERSIONES ONLINE Puede seguir el seminario en este enlace:
La Reserva Federal en la reunión de hoy ha prometido aumentar su balance al menos al "ritmo actual", que es de aproximadamente $80 mil...
En 15 minutos damos comienzo al seminario : "¿Qué bolsa tiene más potencial?" con Pablo Gil. Puede seguir el seminario...
• Investors await FED’s monetary policy decision • US Inflation rate lowest since 2015 • GameStop (GME.US) sales...
DE30 Comencemos el análisis de hoy con un vistazo al índice alemán. Mirando el marco de tiempo diario, uno puede ver que DE30 está...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron más del 7% durante la sesión de hoy, estableciendo así un nuevo récord. El impulso...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 7,34 millones, de los cuales más de 414 000 murieron y más...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron en 5.720 millones de barriles en la semana que finalizó el 5 de junio de 2020, después...
