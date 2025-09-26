Calendario Económico: Datos de segundo nivel y reequilibrio de índices
Las exportaciones alemanas caen en mayo Euronext anunciará los cambios de componentes en el índice hoy Se espera que el...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Las exportaciones alemanas caen en mayo Euronext anunciará los cambios de componentes en el índice hoy Se espera que el...
Los índices de Estados Unidos lograron el cierre más alto tras el Covid ayer. S&P 500 sumó un 1.2% y cerró por...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para AUDUSD. El Banco recomienda una compra limitada en los siguientes niveles: Entrada (Buy...
El mercado del oro se cotiza al alza hoy. Sin embargo, el sentimiento a corto plazo sobre este metal precioso sigue siendo bajista. La resistencia...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 7,10 millones, de los cuales más de 406 000 murieron y más...
En 15 minutos damos comienzo al seminario: "Descifrando los mercados financieros. Criptomonedas, posible ataque a máximos" con Pablo Gil. Puedes...
• Las acciones de EE. UU. avanzan debido a las esperanzas de un rápido repunte económico • Gilead Sciences (GILD.US) subió...
Coronavirus EEUU, Rusia y Brasil continúan siendo los focos activos más preocupantes, aunque la situación en Latinoamérica...
¡Qué año para los precios del petróleo! Después de un mercado bajista masivo y una reversión espectacular...
Las acciones en Europa cotizan sin dirección común DE30 se recupera de la caída de la mañana BASF (BAS.DE)...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Abertis Abertis ha firmado con GIC la compra de una participación del 72,3% de Red de Carreteras de Occidente (RCO), uno de los mayores...
La Fed anunciará su decisión política el miércoles La vivienda en Canadá comienza hoy más tarde El...
Las acciones en Asia están registrando subidas al comienzo de la nueva semana. Nikkei gana 1.2% mientras que los índices chinos se negocian...
• El número total de casos confirmados el jueves por coronavirus superó los 6,73 millones, de los cuales más de 393 000...
En 15 minutos damos comienzo al Seminario " Descifrando los mercados. Lo mejor de la semana" con Pablo Gil Puede seguir el seminario...
• La economía de EE. UU. agrega inesperadamente 2.5 millones de empleos • GAP (GPS.US) reportó un pobre desempeño trimestral •...
El dólar se ha debilitado durante las últimas semanas tal y como esperábamos. Pero ahora está llegando a un nivel que indica...
El informe de NFP de mayo acaba de ser publicado. Se esperaba que los datos mostraran otro mes de despidos masivos multimillonarios. Sin embargo, el informe...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor