Alerta Técnica: EURUSD
EURUSD completó el patrón inverso de cabeza y hombros, que hemos mencionado algunas veces. Si bien la tendencia principal sigue al alza,...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• El precio del Bitcoin no consigue alcanzar los 10.000 USD • El Ethereum consigue mantener su precio por encima de los 215 USD • El Tether...
Los activos europeos aumentan después de los movimientos del BCE y los datos de empleo DE30 prueba los 12,700 pts Lufthansa...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
A los índices del euro y de Europa parece gustarles la decisión del BCE de ayer de impulsar las compras bajo el esquema PEPP. EURUSD prueba...
Pharmamar Está ocupando un papel fundamental en la carrera por obtener la cura para el Covid-19. Su fármaco Aplidin s...
El informe de NFP de EE.UU. podría corregir los informes erróneos de abril Empleo canadiense espera una caída...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión a la baja. S&P 500 disminuyó 0.34% y Nasdaq cayó 0.69%. Dow Jones sumó...
La corona sueca se ha fortalecido a lo largo de las últimas semanas, pero ahora está llegando a un nivel que puede ser interesante para buscar...
• Peticiones iniciales de desempleo de EE. UU. por debajo de 2 millones • Nasdaq- 100 (US100) casi máximos históricos •...
Los mercados de valores ignoraron en gran medida las protestas estadounidenses Disturbios sociales provocados por el asesinato de George Floyd bajo...
El número de solicitudes por desempleo en EEUU en la última semana de mayo (hasta el día 30) fue de 1.877.000, ascendiendo la cifra...
Hoy se reune el BCE y es probable que anuncie un incremento del programa de QE. En este vídeo analizo los puntos principales de la presentación...
El Banco Central Europeo mantiene inalterados una vez más los tipos de interés en la reunión de hoy, en lína con las expectativas...
EURUSD detuvo su repunte reciente y está haciendo un pequeño retroceso hoy. El par de divisas principal está testeando los 1.12...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 6,59 millones, de los cuales más de 388 000 murieron y más...
GBPUSD tuvo un problema al romper por encima de los 1.26 y la corrección a la baja comenzó justo después. Mirando el intervalo...
Las acciones esperan el movimiento del BCE DE30 detuvo el repunte al 78,6% de retroceso de la venta masiva de febrero a marzo Los...
