Cambio de gas natural mayor a lo esperado en los informes EIA 📌
Cambio en los inventarios de gas natural según la EIA: 9B (Previsión: 5B, Dato anterior: -62B) El precio del gas natural...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los índices de Wall Street suben; el S&P 500 avanza cerca de un 0.9%, con Meta Platforms liderando el sector tecnológico. Los datos...
Ventas de viviendas existentes en EE. UU.: Dato actual: 4.26 millones de unidades Previsión: 3.95 millones de unidades Dato anterior:...
Los mercados europeos operan mayormente a la baja durante la sesión de trading del jueves. El DAX 40 de Alemania cae casi un 1.5% en el mercado...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 La Fed mantiene tasas estables mientras mercados reaccionan al alza entre incertidumbre...
Los precios del oro están bajo presión hoy debido a un dólar estadounidense más fuerte (el índice del dólar gana...
Tasa de interés del Banco de Inglaterra: 4,5 % vs. 4,5 % esperado y 4,5 % anterior. Votación del Comité de Política Monetaria...
El dólar en Chile inició la jornada con un leve aumento, reflejando la volatilidad en el mercado de divisas. La incertidumbre en torno a...
Hoy observamos que los futuros de los índices de Wall Street han anulado gran parte de las ganancias de ayer, impulsados por la postura moderada...
Es casi seguro que el Banco de Inglaterra mantendrá su política monetaria sin cambios en su reunión de marzo. La inflación...
«Las fricciones comerciales son perjudiciales para el crecimiento y el bienestar mundial», tal y como afirmó Christine Lagarde en Bruselas. Durante...
Decisión de tipos de interés en Suecia (Riksbank) : Actual 2,25%. Pronóstico : 2,25%. Dato previo de 2,25%. El...
Decisión sobre tipos de interés en Suiza Actual : 0,25%. Pronóstico del 0,25%. Dato previo de 0,5%. Recorte de...
El informe del mercado laboral británico ha sido mixto. Se observa un fuerte aumento del empleo, pero al mismo tiempo se revisó la lectura...
Wall Street cerró al alza ayer, ya que la Fed no presentó sorpresas negativas. Tras la ola de ventas del martes, el Nasdaq repuntó...
Los índices bursátiles de EE. UU. están recuperando las pérdidas de ayer, impulsados en parte por un comunicado ligeramente...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha iniciado su conferencia de prensa. Aquí están algunos de sus comentarios: La...
El Nasdaq 100 sube un 1% hoy, en comparación con una subida del 0,5% justo antes de la decisión de la Fed, compensando en gran parte las...
