NY FED Weekly Economic Index (WEI) sigue cayendo
Weekly Economic Index (WEI) proporciona una señal del estado de la economía de EE. UU. en función de los datos disponibles a una frecuencia...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Weekly Economic Index (WEI) proporciona una señal del estado de la economía de EE. UU. en función de los datos disponibles a una frecuencia...
El NZDUSD se cotiza en una nueva sesión alta y es una de los pares más fuertes hoy. El par de divisas se rompió arriba y se está...
• Las protestas violentas continúan extendiéndose en EE. UU. • Apple está reduciendo los precios del iPhone en China •...
Vivimos una situación sorprendente en los mercados. Por un lado los riesgos existentes cada vez son mayores: depresión económica,...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 6,38 millones, de los cuales más de 377 000 murieron y más...
Café: Los precios del café han caído por debajo de 95 centavos por libra, el nivel más bajo desde octubre de 2019 La...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga limitada sobre el par en los...
La criptomoneda principal ha regresado recientemente al canal ascendente y el movimiento ascendente se aceleró durante las operaciones de hoy. El...
Las existencias suben después de que China niega detener las compras de soja DE30 se relaja después de la prueba de 12,000...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó los informes de los medios de comunicación de ayer sobre las compras de soja. Bloomberg...
Amadeus El IBEX-35 se estrena junio con avances en la apertura cercanos al 2% situando al selectivo español por encima de de los 7.200...
Trump amenaza con desplegar más tropas estadounidenses para controlar los disturbios El PIB australiano se redujo un 0,3% intertrimestral...
Los índices de EE. UU. minimizaron los informes de que China planea detener las compras de productos agrícolas de EE.UU. S&P 500 agregó...
• Protestas en todo el país en EE. UU. • Aumento de las tensiones entre EE. UU. Y China • Las acciones de Coty (COTY.US) aumentaron...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 6,28 millones, de los cuales más de 374 000 murieron y más...
Comenzamos : Descifrando los Mercados Financieros: OPEP, protestas en EE.UU y Covid-19 con Pablo Gil y Miguel Marcos Puede seguir el...
Pese a la racha de malas noticias observadas en últimas sesiones, los índices continúan en subida libre. Este sentimiento de mercado...
Coronavirus EEUU, Rusia y Brasil continúan siendo los focos activos más preocupantes, aunque la situación en Latinoamérica...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor