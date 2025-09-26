ULTIMA HORA: La actividad manufacturera de EE.UU. se reduce más de lo esperado
El PMI de Manufactura del Instituto de Administración de Suministros (ISM) en mayo aumentó a 43.1 desde 41.5 en el mes anterior. La lectura...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
EURUSD inició la sesión de hoy al alza. Sin embargo, el movimiento ascendente se detuvo en la zona de resistencia clave (1.1150). Mirando...
Las acciones recortan las ganancias por las tensiones entre China y Estados Unidos FRA40 llega a 4.780 pts El presidente de Renault...
Los índices bursátiles europeos y los futuros del mercado de valores de EE. UU. cayeron en picado tras el informe de Bloomberg. Bloomberg...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Bankia ha alcanzado un acuerdo con Cecabank para transmitirle su actividad de depositaria institucional de fondos de inversión, de pensiones y Sicavs...
Los mercados parecen cautelosos al comienzo de la nueva semana ISM manufactureros se publicarán por la tarde No hay sesión...
Las acciones en la región Asia-Pacífico cotizan al alza a principios de una nueva semana. Nikkei y S & P / ASX 200 ganan alrededor...
En 15 minutos comenzamos el Seminario : "Descifrando los mercados financieros. Bolsas de EEUU, FED y Guerra comercial con China" con Pablo...
Jerome Powell habló sobre las herramientas de política monetaria utilizadas por la Reserva Federal. Indica que la Fed ha cruzado las "líneas...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 5,94 millones, de los cuales más de 362 000 murieron y más...
En este vídeo analizo a medio y largo plazo lo que está ocurriendo con las divisas "core" y posibles estrategias en dolar, euro,...
• Se espera que el presidente Donald Trump celebre una conferencia de prensa sobre China. • Twitter hizo un "aviso de interés público"...
Williams-Sonoma (WSM.US) subió más del 8% en la preapertura después de que la compañía publicara sus resultados financieros...
Echemos un vistazo a la situación técnica del índice francés. Mirando el intervalo M15, uno puede ver un posible patrón...
• Los derivados de Bitcoin expiran hoy • El precio de Cardano crece un 17% • Ethereum testea su principal resistencia El...
Las acciones retroceden antes de la conferencia de prensa de Trump DE30 prueba 11,600 pts Volkswagen (VOW3.DE) dijo que la demanda...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
