Calendario Económico: Los mercados esperan a Trump
Mercados en modo espera Trump realizará una conferencia de prensa sobre China Informes del PIB de Italia, Polonia y Canadá Los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Amazon después de 26 años cotizando continúa siendo una de las compañías con mayor potencial de crecimiento en...
EURUSD logró superar el límite superior de 1.08-1.10 a principios de esta semana. El movimiento hacia arriba se aceleró después...
Los índices estadounidenses borraron las ganancias al final de la sesión de ayer y terminaron a la baja. S&P 500 cayó 0.21%,...
Bruselas ha propuesto un paquete de estímulo fiscal sin precedentes por valor de 750.000 millones de euros. Pese a que cuenta con el beneplácito...
• El presidente Trump anuncia ' un gran día' para las redes sociales • Pompeo informa al Congreso que Hong Kong ya no es autónomo •...
Crude inventories in the US rose by 7.92 million barrels in the week ended May 22th 2020, following an 4.983 million decrease in the previous week and...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 5,81 millones, de los cuales más de 357 000 murieron y más...
La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto devastador en la economía global. Muchos negocios tradicionales han estado luchando y algunos enfrentaron...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 2.123 millones en la semana que terminó el 23 de mayo, con un...
Las acciones europeas cotizan al alza pero el impulso disminuyó DE30 probó 11.800 pts antes de la sesión de efectivo...
El oro cotiza más alto hoy. Sin embargo, al observar el intervalo H1, se puede ver que el precio ha alcanzado una resistencia clave marcada con...
IBERDROLA Han llegado a un acuerdo , Iberdrola y Mazda Automóviles España, firmado un acuerdo para el suministro de puntos de...
Trump firmará una orden ejecutiva contra las empresas de redes sociales China espera aprobar la ley de seguridad de Hong Kong Datos...
Los índices estadounidenses terminaron al alza después de una sesión volátil. S&P 500 subió un 1.48%, Dow Jones...
El mercado del oro cotiza a la baja esta semana. El precio de este metal precioso está retrocediendo desde los máximos recientes en $1765....
Los precios del petróleo cayeron el miércoles, en medio de nuevas preocupaciones por la mejora de la demanda. El catalizador detrás...
• Estados Unidos está considerando sanciones contra funcionarios y compañías chinas • El presidente Trump amenaza con...
El par EurUsd llevaba semanas en un rango de precios estrecho, pero esta mañana ha comenzado a superar la zona de resistencia. En este vído...
