Los consumidores chinos siguen reacios a gastar después del virus
El conjunto mensual de indicadores de China se publicó hoy. Los datos arrojan sombra sobre cualquier expectativa de recuperación en forma...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los futuros europeos apuntan a una mayor apertura de sesión de contado El PIB alemán disminuyó 2.2% TaT en el primer...
Los índices de Estados Unidos dieron un giro impresionante ayer. S&P 500 cotizaba más de un 2% más bajo, pero terminó...
*RECORDATORIO* Esta madrugada hubo cambio en los vencimientos de FRA.40, FRA.40 +, FRA.40., FRA.40 .., FRA40, NED25, NED25 +, NED25., NED25 .., SPA.35,...
The Weekly Economic Index (WEI) proporciona una señal del estado de la economía de EE. UU. en función de los datos disponibles a una...
En 15 minutos damos comienzo al Seminario de Pablo Gil: " El petróleo en tiempos de pandemia. ¿Hemos visto lo peor"...
Los principales índices bursátiles de Estados Unidos están tratando de borrar las pérdidas iniciales. Cisco y American Express...
¿Están los pioneros mejor posicionados para el éxito que sus rivales tradicionales? Los fabricantes de automóviles...
• El presidente Trump respalda la fortaleza del dólar estadounidense. • Las solicitudes de desempleo aumentaron más de lo esperado. •...
2.981 millones de estadounidenses han presentado reclamos de desempleo durante la semana que terminó el 9 de mayo. La cifra de hoy superó...
Donald Trump apareció hoy en Fox News. El presidente de los Estados Unidos tocó muchos temas, pero sus comentarios sobre China y el USD atrajeron...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 4,44 millones, de los cuales más de 298 000 murieron y más...
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal dio ayer una conferencia de prensa hablando de la situación económica en EEUU y la política...
Hoy, al final del día habrá cambio de vencimientos en FRA.40, FRA.40 +, FRA.40., FRA.40 .., FRA40, NED25, NED25 +, NED25., NED25 .., SPA.35,...
La venta masiva en los mercados bursátiles continúa DE30 rompe por debajo de 10,500 pts RWE (RWE.DE) informó...
EURUSD inició la sesión de hoy a la baja, lo que se sumó a la caída de ayer. Sin embargo, el par alcanzó el soporte...
Las solicitudes iniciales de desempleo de los Estados Unidos se ven en 2.5 millones Miembros de la Fed, el BCE y el Banco de Corea programados...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los índices estadounidenses profundizaron las caídas iniciadas el martes. S&P 500 cayó 1.75%, Dow Jones cayó 2.17% y...
