La Fed mantiene las tasas sin cambios. El Nasdaq 100 sube un 1% antes del discurso de Powell.
La Reserva Federal de EE. UU. decidió mantener las tasas sin cambios en 4,5%, en línea con lo proyectado por Wall Street. Los índices...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo, está repuntando hoy cerca de un 7% y regresando por encima de los $2,000. Uno...
El minorista de utensilios de cocina y muebles para el hogar Williams-Sonoma informó sus resultados del cuarto trimestre de 2024, superando las...
El sentimiento en Wall Street mejora antes de la decisión de la Fed y el discurso del presidente Powell; los futuros del Dow Jones suben un 0,5...
Cambio en los Inventarios de Petróleo Crudo: +1.7 millones de barriles (esperado: +1.0 millones de barriles; previo: +1.4 millones de barriles) Cambio...
Las expectativas del mercado indican sin cambios en las tasas de interés, pero las proyecciones macroeconómicas serán clave, en particular...
Los futuros de gas natural Henry Hub (NATGAS) en EE.UU. suben hoy tras el cambio de contrato, impulsados por flujos récord de gas a instalaciones...
El peso mexicano muestra una ligera depreciación frente al dólar este miércoles 19 de marzo de 2025, con un avance del 0,2% en la...
El petróleo ha reaccionado con una ligera caída tras el acuerdo entre Rusia y EE.UU. para detener temporalmente los ataques a infraestructuras...
La carrera por la infraestructura de inteligencia artificial se está acelerando, con un potencial de crecimiento económico de billones...
El dólar en Chile inicia la jornada con un repunte, en línea con el fortalecimiento de la divisa a nivel global. Este movimiento responde,...
Informe de inflación del mes de febrero en Europa IPC: real: 0,4% intermensual. Pronóstico: 0,5%. Anterior: -0,3%. IPC: real: 2,3%...
El precio del oro continúa con su impresionante tendencia alcista y se anota una subida del 0,20%, con el que alcanza un récord de 3.040...
El Banco de Japón (BoJ) ha mantenido su tipo de interés clave en el 0,5%, el más alto en 16 años, tras su última subida...
El evento clave de esta semana será, sin duda, la conferencia de la Fed de hoy a las 19:00, que seguiremos en nuestro canal a partir de las 18:45....
El Banco de Japón (BoJ) mantiene su tipo de interés en el 0,5%, su nivel más alto en 16 años, tras la subida de tasas de enero....
Los futuros del Nasdaq 100 caen un 1.6% intradía, reflejando una renovada ola de ventas en las principales tecnológicas de Wall Street, justo...
