Telefónica recompra deuda
TELEFONICA La empresa de telecomunicaciones nacional, esta desarrollando un plan de recompra de su deuda a realizar en distintas emisiones con vencimiento...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
En 15 minutos dará comienzo el seminario "El futuro político a expensas de la evolución de la pandemia" con Pablo Gil Puede...
• Powell relaja las esperanzas de introducción de tipos negativas • Los precios al productor de EE. UU. caen a un récord de...
PETROLEO El precio del petróleo se negocia lateralmente cerca de $ 25 (WTI) y $ 30 (Brent) Por un lado, hay esperanza de que la demanda...
Durante el discurso, Powell no dijo nada sobre los tipos de interés negativos. Sin embargo, esto cambia en la sesión de preguntas y respuestas....
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 0.745 millones de barriles en la semana que finalizó el 8 de mayo de 2020, tras un aumento de...
Las criptomonedas siguen inmersas en un proceso correctivo desde que marcaron sus máximos históricos en 2017. Sin embargo, las estructuras...
Powell habló hoy en un evento organizado por el Instituto Peterson. Su declaración fue muy esperada por los mercados debido a posibles...
Gilead Sciences (GILD.US) anunció que ha alcanzado un acuerdo de licencia para producir remdesivir, el fármaco antiviral, en 127 países,...
DE30 rompió por debajo del rango de consolidación al final de la sesión de ayer y el movimiento hacia abajo se aceleró. El...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 4,35 millones, de los cuales más de 293 000 murieron y más...
Los mercados europeos caen ante los renovados temores de virus DE30 rompe por debajo de 10,750 pts y prueba 10,600 pts Volkswagen...
Los mercados bursátiles europeos iniciaron el día a la baja y continuaron profundizando las caídas. Los estados de ánimo se...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
La economía del Reino Unido se contrae 2% T/T en el primer trimestre de 2020 Powell hablará hoy Los índices...
Los índices estadounidenses perdieron lo ganado al final de la sesión de ayer. S&P 500 cerró 2.05% más bajo, Nasdaq...
ACS La constructora española Sacyr dedicada al desarrollo de infraestructuras presentará resultados del primer trimestre del año...
El índice alemán está operando en un movimiento lateral hoy. En caso de que los compradores logren romper la resistencia en 10885,...
Sigue en directo la segunda y última sesión de los seminarios especiales sobre el impacto económico del Coronavirus en España...
