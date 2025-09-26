Alerta técnica: DE30
DE30 alcanzó el soporte intradía clave desde un punto de vista técnico. El área cerca de los 10,920 pts está marcada...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
ACCIONA Los parques eólicos y fotovoltaicos tiran del carro de los resultado de Acciona en el primer trimestre de año, en el que...
Los mercados bursátiles ganan al comienzo de la nueva semana Actas del Riksbank y datos de producción italianos. Los miembros...
Los ánimos optimistas se pueden ver en el mercado al comienzo de la nueva semana. Las acciones de Japón y Australia ganan mientras que...
Les invitamos al Consultorio especial con Pablo Gil "Preguntas y Respuestas" , que comenzará en 25 minutos Podrá...
• El número total de casos confirmados de coronavirus ha sobrepasado los 3.94 millones, con más de 271.000 muertes y por encima de 1.35...
Los FAANG stocks, es decir, FaceBook, Amazon, Apple, Netflix, Google (+Microsoft) cada vez tienen más peso en los índices estadounidenses....
• EE.UU piedre 20,5 millones de empleos • Las tensiones entre Estados Unidos y China disminuyeron • El precio de Uber Technologies...
EURUSD está operando sin una dirección clara hoy. Sin embargo, al observar el intervalo H1, uno puede ver que el sentimiento a corto plazo...
La economía de Estados Unidos batió el récord en 20.5 millones de empleos destruidos en abril, que es la mayor disminución...
Los precios del petróleo disfrutaron de fuertes subidas recientemente y ayer casi rompieron a nuevos máximos de varias semanas. Sin embargo,...
• El 'Halving' de Bitcoin se hará efectivo el próximo martes • El precio del Bitcoin alcanza los 10.000 USD • El...
Las acciones se adelantan a los datos clave de trabajos DE30 prueba 10.900 pts a pesar de la caída de las exportaciones alemanas Siemens...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
TELEFONICA La amenaza de Donald Trump a China con nuevos aranceles y la acusación ha dicho que el coronavirus se creó...
Estados Unidos y Canadá publicarán informe del mercado laboral para abril Datos de plataformas petroleras por la tarde Los...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 ganó 1.15%, Dow Jones agregó 0.89% y Nasdaq saltó...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 3,85 millones, de los cuales más de 266 000 murieron y más...
