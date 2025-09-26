Comentario de Mercado: ¿Está el rally de las tecnológicas en riesgo?
Las acciones tecnológicas superan el mercado amplio este año Las tasas de crecimiento de los ingresos disminuyen por debajo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Lo invitamos al seminario que dará comienzo con Pablo Gil "LA MAYOR CRISIS EN UN SIGLO: las bolsas apenas reaccionan". Puede...
Sigue en directo la primera de las dos sesiones de seminarios especiales sobre el impacto económico del Coronavirus en España con Pablo Gil....
• Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos por encima de 3,1 millones • Lyft (LYFT.US) acciones se dispararon un 15% Los...
Cerca de 3.169.000 trabajadores han emitido sus solicitudes de prestaciones por desempleo durante la última semana (finalizada a primeros del mes...
Hotel Meliá El sector hotelero y turístico en España azotado por la situación del COVID19, ha permitido este tiempo que...
El patrón técnico hombro-cabeza-hombro se ha hecho evidente en el gráfico H4 del par GBPUSD. Éste se debate en su zona de soporte,...
Según un informe de Bloomberg, Tesla ha suspendido la producción en su fábrica cerca de Shanghai, China. Se espera que la producción...
La producción industrial en Alemania y Francia se derrumba DE30 lucha cerca de 10,700 pts HeidelbergCement (HEI.DE) cae después...
Norges Bank sorprendió a los inversores durante el anuncio de tipos de interés. Se esperaba que el banco mantuviera el tipo principal...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
El Banco de Inglaterra esperaba que la economía del Reino Unido se redujera un 14% en 2020 Las solicitudes iniciales de desempleo...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixta. S&P 500 cayó 0.70%, Dow Jones disminuyó 0.91% pero Nasdaq...
• Los resultados de PayPal en camino a un nuevo récord histórico • Los resultados de General Motors superaron las...
Lo invitamos al seminario que dará comienzo con Pablo Gil "DESEMPLEO HISTÓRICO EN EEUU: la sombra de la Gran Depresion". Puede...
DE30 se cotiza a la baja hoy. Sin embargo, el movimiento hacia abajo alcanzó el límite inferior de la estructura Overbalance. Según...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 3,75 millones, de los cuales más de 259 000 murieron y más...
La atención del mercado esta tarde está en las divisas emergentes con BRL, TRY, ZAR y MXN, por debajo del 1% frente al dólar....
Mirada fundamental a la situación actual El petróleo no logró romper la racha perdedora en marzo. El precio continuó en...
