ULTIMA HORA: WTIEl está probando un obstáculo técnico importante
Los futuros del crudo WTI se dispararon más del 6% en una sesión volátil el viernes, después de saltar un 25% en la sesión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El FTSE 100 (UK100.cash) cayó un 2,6% para negociarse alrededor de 5750 hoy, tras la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,...
• Los índices de EE. UU. Cerraron profundamente en rojo después de que los débiles datos macro generaron preocupaciones sobre...
Los fabricantes de automóviles ven una gran caída en los ingresos en el primer trimestre de 2020 La disminución en...
Les invitamos al seminario que comenzamos ahora " El mercado del petróleo en jaque. ¿Cómo afecta al dólar?"...
• El número de casos confirmados de coronavirus superó los 3,24 millones, de los cuales más de 229 000 murieron y más...
El WEI es actualmente -11.58 por ciento, escalado a un crecimiento del PIB de cuatro trimestres, para la semana que finaliza el 25 de abril y -10.86...
Estamos observando una mayor volatilidad en el mercado de divisas probablemente causada por los flujos de ajuste de fin de mes. Parece que no hay noticias...
El gobierno federal alemán está retrasando la decisión de abrir escuelas, jardines de infancia y la reanudación de la temporada...
• Las solicitudes de desempleo de EE. UU. superan los 3,8 millones • Las acciones de Facebook y Tesla se dispararon • Apple, Amazon...
El informe de solicitudes deprestación por desempleo de los EE. UU. publicado a las 1:30 p.m. BST. mostró un valor mayor al esperado....
El Banco Central Europeo dejó los tipos de interés sin cambios en la reunión de hoy. Tal decisión era ampliamente esperada...
EURUSD está operando en un movimiento lateral local. Los inversores están esperando el evento clave de hoy: la decisión sobre tipos...
Las acciones europeas abren al alza pero borran las ganancias más adelante DE30 retrocedió a 11,000 pts después de asaltar...
Los países europeos informan el PIB del Q1 Solicitudes de prestación de desempleo previstas en 3.5 millones El BCE...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los índices de Estados Unidos ignoraron el pobre dato del PIB de Estados Unidos ayer y se recuperaron por las esperanzas de medicamentos de coronavirus....
La conferencia de prensa del presidente de la FED, Jerome Powell, acaba de terminar y su discurso estuvo en línea con las expectativas del mercado. Declaraciones...
• El número de casos confirmados de coronavirus superó los 3,17 millones, de los cuales más de 220 300 murieron y más...
