ULTIMA HORA: La FED se queda quieta, la atención puesta en la conferencia
El FOMC mantuvo los tipos de interés y se abstuvo de introducir cualquier acción adicional durante la reunión de abril, señalando...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El FOMC mantuvo los tipos de interés y se abstuvo de introducir cualquier acción adicional durante la reunión de abril, señalando...
Le invitamos al seminario "Consultorio - preguntas y respuestas" que da comienzo ahora mismo con Pablo Gil Puede seguir el seminario...
• Gilead (GILD.US) muestra una mejora en el tratamiento de COVID-19. • El foco de los inversores se dirigió a la conferencia de prensa...
Cada vez se habla más de si ya hemos visto los mínimos de esta crisis. En este vídeo analizo la importancia del papel que juegan los...
GBPUSD se cotiza a la baja en el día. Sin embargo, mirando el intervalo M30, uno puede ver que el par alcanzó la zona de soporte clave. El...
El DAX alemán saltó el miércoles por la tarde y está operando a su nivel más alto en siete semanas, antes de las reuniones...
El tan esperado informe del PIB de EE. UU. para el primer trimestre de 2020 se publicó hoy a la 1:30 p.m. BST. Los datos mostraron que la economía...
Los índices europeos registran ganancias menores el miércoles DE30 prueba 10,800-10,900 pts de zona de resistencia Volkswagen...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Santander señala mantiene una sólida tendencia, al haberse visto afectado solo marginalmente por la crisis sanitaria....
El FOMC anunciará la decisión sobre tipos en la noche Se espera que el informe del PIB de EE. UU. para el primer trimestre...
NY FED publicó su Índice Económico Semanal (WEI), que actualmente es de -11.59 por ciento, con un crecimiento del PIB de cuatro trimestres,...
Los índices de Estados Unidos terminaron la sesión de ayer a la baja con S&P 500 cayendo un 0,52%, Dow Jones perdiendo un 0,13% y...
• Continúan los resultados de la compañías americanas. • Ohio e Illinois planean reabrir • Las 5 principales compañías...
Dos grandes bancos centrales anunciarán decisiones monetarias esta semana: Fed y BCE. Aunque el mercado no espera cambios en el nivel de las tasas,...
En 15 minutos damos comienzo al seminario de Pablo Gil : "La Bolsa estadounidense. ¿Está barata o cara? " Puede seguir...
El Índice de Confianza del Consumidor cayó a 86.9 en abril desde 118.8 en marzo (revisado desde 120), el Índice de Situación...
• El número de casos confirmados de coronavirus superó los 3,08 millones, de los cuales más de 212 600 murieron y más...
Banco Santander, al igual que la mayoría del sector financiero en España ha sufrido un calvario durante los últimos meses y su cotización...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor