CHFJPY - recomendación de TD Bank
TD Bank ha emitido una recomendación para CHFJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
TD Bank ha emitido una recomendación para CHFJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza el martes DE30 prueba máximos del 17 y 20 de abril Grandes movimientos...
Los estados de ánimo de riesgo se pueden ver en los mercados financieros mundiales de hoy. Los futuros de renta variable suben en Europa y Estados...
Se espera que la confianza del consumidor de CB disminuya a 88 pts Riksbank visto en espera hoy Maratón de ganancias en pleno apogeo Los...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Naturgy La multinacional española Naturgy especializada en el sector eléctrico y gasístico presentará resultados...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer tras una alta volatilidad. S&P 500 ganó 1.47%, Nasdaq agregó 1.11%...
Les invitamos al nuevo seminario de Pablo Gil que dará comienzo en 15 minutos: "Nueva política monetaria mundial " . Puede...
• Los mercados de acciones de EE. UU. abrieron moderadamente al alza • General Motors (GM.US) no pagará dividendos • Apple...
Después de una subida matutina, un movimiento ascendente en DE30 se detuvo en la geometría local 1:1 (10630 pts). El índice alemán...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta pendiente en los siguientes niveles: Entrada (Sell...
Coronavirus La mayoría de países comienza la vuelta paulatina a la “normalidad” en mayo. La OMS advierte del riesgo...
El número de casos confirmados de coronavirus superó los 3,06 millones, de los cuales más de 207 000 personas murieron y más...
Las acciones europeas abren al alza pero luchan más tarde DE30 rompe 10,600 pts pero no puede mantenerse arriba Adidas (ADS.DE),...
La presión de venta volvió al mercado petrolero al comienzo de una nueva semana. OIL.WTI cae más de un 9% después de probar...
Italia planea relajar el bloqueo, España y el Reino Unido consideran la decisión El informe del PIB de EE. UU. se publicará...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
La compañía presidida por la familia Entrecanales, ha decidido recortar el 50% el dividendo de 3,85 euros por acción previsto de este...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor