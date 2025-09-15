Nasdaq 100 cae 1.6% en medio de la liquidación de tecnológicas
Los futuros del Nasdaq 100 caen un 1.6% intradía, reflejando una renovada ola de ventas en las principales tecnológicas de Wall Street, justo...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Wall Street puso fin a un rebote de dos días con una nueva ola de ventas en las principales empresas tecnológicas. El S&P 500 cayó...
El cierre de la conversación entre Trump y Putin no trajo alivio a Wall Street. Los contratos sobre los índices estadounidenses siguen en...
El oro ha superado la barrera de los 3000 dólares por onza, marcando un nuevo hito en su historia y consolidándose como uno de los activos...
Los futuros del cacao suben un 2.3% por encima de los $8,000 por tonelada hoy, ya que Costa de Marfil espera una reducción del 40% en la cosecha...
El EUR/USD cayó por debajo de 1,09 a pesar de que Alemania aprobó un nuevo fondo de 546.000 millones de euros para gasto en defensa e infraestructura. El...
Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, anunció el martes que acordó adquirir la firma de ciberseguridad Wiz Inc. por $32 mil millones...
El Banco de Japón (BoJ) ha comenzado hoy su reunión de dos días para discutir posibles cambios en su política monetaria, aunque...
Los índices estadounidenses reanudan las caídas, borrando gran parte del repunte que tuvo lugar en las dos últimas sesiones. La debilidad...
El peso mexicano cae un 0,4% en la jornada, mientras el dólar se fortalece en los mercados internacionales. Hasta el momento, el tipo de cambio...
Apple pierde la apelación contra los controles regulatorios alemanes Google se dispone a adquirir la startup de ciberseguridad Wiz por 32.000...
Datos de producción industrial en EE.UU. (febrero): Producción industrial (MoM): 0,7 % (previsto: 0,2 %, previo: 0,5 %) Tasa de utilización...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) continúan en una tendencia bajista. No solo han caído casi 52 % desde su máximo histórico en...
Petróleo: El aumento de la tensión en Oriente Medio tras los ataques aéreos estadounidenses contra posiciones hutíes...
Datos de inflación en Canadá (febrero): IPC recortado (Trimmed CPI, YoY): 2,9 % (previsto: 2,8 %, previo: 2,7 %) IPC subyacente...
El dólar en Chile registra una caída en un entorno donde la economía local muestra señales de fortaleza. El peso chileno se...
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., realizó hoy declaraciones sobre la economía estadounidense, el régimen de sanciones...
