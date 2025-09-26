ULTIMA HORA: ¡Las solicitudes de desempleo asciende a 4427k !
El informe de solicitudes de desempleo de los EE. UU. se publicó a la 1:30 p.m. BST. La lectura fue ligeramente inferior a las expectativas del...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El mercado petrolero sufrió el peor día de la historia el lunes Los bloqueos nacionales y la puesta a tierra de aviones reducen...
Hoy se reunen por videoconferencia los miembros de la Unión Europea en un nuevo intento por aprobar un programa de estímulo sin precedentes...
El número de casos confirmados de coronavirus superó los 2,65 millones, de los cuales más de 185 000 murieron y más de 727,800...
El índice US100 se negocia hoy en un movimiento lateral local. Los inversores esperan la apertura de la sesión de EE. UU., así como...
Los mercados europeos retrocedieron después de una gran caída en los PMI DE30 hizo un intento fallido de romper por encima...
Todos hemos podido ver otra cifra de PMI desde Europa que indica una caída gigantesca. Los datos del PMI británico resultaron ser mucho...
Hoy se lanzan los flash PMIs de Europa y US Se espera que las solicitudes por desempleo aumenten masivamente Los líderes...
Los PMI preliminares de Francia y Alemania se publicaron a las 8:15 a.m. BST y a las 8:30 a.m. BST, respectivamente. Las cifras se hicieron eco de lo que...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza en un intento de recuperarse de la caída del día anterior. S&P...
Mirando el gráfico EURUSD, uno puede ver que el par se está negociando en un movimiento lateral local entre 1.0815 y 1.09. Una ruptura por...
Se pudo observar una liquidación dinámica en los mercados bursátiles en marzo. Los índices estadounidenses cayeron un 40% de...
• Las acciones estadounidenses intentan recuperarse de las pérdidas de la sesión anterior • Rebote de los precios del crudo •...
Le invitamos al seminario de Pablo Gil que comenzará en 20 minutos en este enlace: "Resultados empresariales en EEUU - Golpe de realidad...
El número de casos confirmados de coroanavirus superó los 2.5 millones, de los cuales más de 178 551 murieron y más de 701...
El Banco Central de la República de Turquía anunció la decisión sobre el tipo de interés a las 12:00 p.m. BST. Se esperaba...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Las acciones europeas intentan recuperarse de las caídas de ayer DE30 prueba 10,400 pts mientras los mercados europeos se recuperan Hannover...
