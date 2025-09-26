Visión de Mercados con Pablo Gil 20-04-2020
Europa A la espera de conocerse el paquete de estímulo que lanzará la UE para combatir el desastre económico que está...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
DE30 recorta casi un 1,5% en el día. Mirando el gráfico desde un punto de vista técnico, uno puede ver que el índice está...
El número de casos confirmados de virus corona superó los 2,4 millones, de los cuales más de 165 700 murieron y más de 632...
Las acciones europeas abren al alza pero retroceden más adelante DE30 se retira del área de 10,750 pts SAP (SAP.DE)...
Parece que las presiones de venta en el mercado petrolero no tienen fin. WTI (OIL.WTI) cae más del 8% y prueba los $23 hoy. El precio está...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Gilead Science (GILD.US), una compañía de biotecnología de EE. UU. subió más del 10% al comienzo de la sesión...
Las acciones en Asia se negocian mixtas con el Nikkei y S & P / ASX 200 disminuyendo 1% y mientras que los índices chinos suben. Kospi comercia...
Ánimos mezclados al comienzo de una nueva semana Trump apuntó a un nuevo acuerdo de estímulos IBM (IBM.US) reportará...
La cuestión sobre si lo peor de esta crisis ha pasado ya o esta por llegar enfrenta en una batalla épica a compradores y vendedores en el...
• Las principales criptos rebotan al alza desde sus mínimos semanales • El Ethereum testea su principal resistencia • Grayscale...
El número de casos confirmados asciende hasta casi 2.20 millones, con un total de 147.500 fallecidos y más de 557.000 recuperados. EEUU continúa...
Actualmente se observa un movimiento correctivo en el precio del oro. Dicho precio retrocede desde sus últimos máximos en 1700 USD/onza,...
Las acciones suben por "resultados prometedores" de los medicamentos de Gilead DE30 sube por encima de 10,600 pts pero se...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Rally de los mercados sobre el informe de fármacos contra el Coronavirus Lectura final del IPC Europeo de marzo Procter &...
IBERDROLA Las compañías mas representativas en el IBEX35 ante la situación del Covid 19, se están viendo obligadas...
Los bancos publicaron el informe de resultados de Wall Street Resultados inferiores al año anterior en la mayoría de los casos Incremento...
