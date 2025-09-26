Apertura Americana: Apertura Mixta en Wall Street
• Las acciones de EE. UU. abrieron ligeramente al alza • Los resultados de BlackRock (BLK.US) se hunden. • Los resultados de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
A partir de hoy, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York comenzará a publicar regularmente su Índice Económico Semanal (WEI)...
Comenzamos el seminario en directo en youtube con Pablo Gil "El petróleo no da signos de vida" Puede seguir el seminario...
Las solicitudes de prestación de desempleo llegaron a 5245k contra las esperadas 5500k. La semana pasada, las solicitudes de desempleo llegaron...
El índice de confianza en el mercado inmobiliario estadounidense registro la mayor caida en el último mes. En este vídeo analizo la...
Los datos de solicitudes de desempleo de los Estados Unidos se darán a conocer a la 1:30 p.m. BST. ¡Se espera que la cifra muestre otro aumento...
El número de casos confirmados de coronavirus aumentó a casi 2,1 millones, de los cuales murieron más de 135 000 personas y se recuperaron...
El mercado del petróleo se negocia hoy en un movimiento lateral. El precio del producto se ubica por debajo del área de soporte clave en...
Las acciones europeas suben el miércoles DE30 se mueve lateralmente por debajo de la zona de 10,400 pts Gobierno alemán...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer a la baja tras el conjunto de datos de EE. UU., más débiles de lo esperado...
Las peticiones de subsididios de desempleo se han incrementado en 4.6 millones El NY Fed publicará su nuevo índice semanal BlackRock...
• Los índices de EE. UU. cotizan a la baja en la apertura • La pandemia afecta a los resultados del sector bancario •...
Las caídas en los mercados bursátiles en marzo fueron tan fuertes que los inversores se apresuraron a "comprar la caída"....
¡Buenos días! A las 13.00h Chile, 12.00h México, dará comienzo el seminario de Pablo Gil "La FED vs la realidad económica"....
Según la Administración de Información de Energía (EIA), los inventarios de petróleo en los EE. UU. aumentaron en 19.2...
El Fondo Monetario Internacional ha revisado sus previsiones económicas recientemente ante la severa crisis que está provocando el Coronavirus....
Los datos de ventas minoristas en EEUU han sido publicados a las 14:30h (GMT+2). En dicho informe, el titular ha sido la caída del...
El número de casos de virus confirmados alcanzó más de 2 millones, de los cuales más de 126 mil murieron y más de 485...
