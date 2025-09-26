ULTIMA HORA: US Bancorp ha publicado su informe de resultados
US Bancorp (USB.US) reportó su informe del primer trimestre, que no ha cumplido con las previsiones de los analistas y los ingresos que no alcanzaron...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Alemania espera extender el bloqueo hasta el 3 de mayo DE30 rompe por debajo de 10.500 pts, geometrías de mercado en el centro de...
Los mercados de valores en Europa están retrocediendo a medida que se van a extender las medidas de cierre y, a su vez, la esperanza de un rápido...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
ACS La compañía presidida por Florentino Pérez, ante la volatilidad del mercado y con el objetivo de proteger sus acciones...
Datos notables de la economía de EEUU El Banco de Canadá anunciará su decisión de tipos 3 grandes bancos...
Los índices estadounidenses registraron fuertes subidas ayer. S&P 500 agregó 3.06%, Dow Jones se movió 2.39% más alto...
• Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron al alza • Johnson & Johnson (JNJ.US) aumentó su dividendo en más...
PETRÓLEO La OPEP + acordó reducir la producción en 9.7 mbpd, el mayor recorte coordinado de la historia Se dice que los recortes...
El precio del petróleo rebotó en la zona de resistencia clave en $ 28 (de lo que hemos hablado en análisis anteriores). De acuerdo...
¡Buenas días! A las 13.00h Chile, 12.00h México, dará comienzo el seminario de Pablo Gil "EEUU cae en el abismo...
Tras un febrero y mitad de marzo desastroso para las bolsas mundiales el último mes estamos asistiendo a una recuperación de la mitad de...
Los casos mundiales de coronavirus aumentaron a 2 millones hoy con más de 456,500 altas. El número de personas fallecidas superó...
JPMorgan (JPM.US) fue el primer banco importante de los Estados Unidos en reportar resultados para el primer trimestre de 2020. El Banco reportó...
TD Bank ha emitido una recomendación para AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Deutsche Boerse está experimentando dificultades técnicas y el comercio en DAX se ha detenido. A su vez, también se suspendió...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los inversores europeos regresaron de las vacaciones de Semana Santa con ánimo optimista, lo que provocó que las acciones de la región...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
