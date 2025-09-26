Coronavirus: Actualización de Mercado
Los casos mundiales de coronavirus superaron 1,5 millones hoy con más de 332,000 recuperaciones. El número de personas confirmadas que murieron...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El movimiento al alza en el índice US100 se detuvo hoy en los máximos del 7 de marzo (8285 pts). Sin embargo, la tendencia a corto plazo...
El informe de solicitudes de desempleo de los Estados Unidos se publicó a la 1:30 pm. ek dati nuevamente mostró un valor mayor al esperado....
Las acciones en Europa vuelven a evaluar máximos recientes DE30 no logra superar el máximo del martes Airbus (AIR.DE) reducirá...
Los productores de la OPEP y no OPEP celebrarán una reunión de video Eurogrupo reiniciará conversaciones sobre financiación...
El petróleo está en el centro de atención esta semana con dos grandes reuniones programadas para hoy (OPEP +) y mañana (ministros...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con grandes ganancias. S&P 500 cerró 3.41% más alto, Dow Jones...
• TESLA (TSLA.US) está recortando salarios • Pinterest (PINS.US) se disparó un 14% en la apetura La recuperación de...
PETRÓLEO Los inversores esperan la reunión de video de la OPEP + (jueves). Se discutirán los recortes de producción Donald...
Los inventarios de petróleo crudo aumentaron más de lo esperado por el mercado la semana pasada debido a la destrucción de la demanda...
En este vídeo analizo algunos pares de divisas que se están acercando a zonas interesantes. Concretamente analizo la situación en...
El optimismo sobre una desaceleración en los casos de coronavirus se desvaneció después de que los últimos informes hayan...
Los índices de Estados Unidos se negocian en un movimiento lateral hoy. Mirando el gráfico de US500, se puede ver una formación de...
Las acciones retroceden cuando los casos de Covid-19 saltan y el Eurogrupo carece de consenso DE30 con un piso cerca del 38.2% de retroceso...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
MELIA El sector hotelero azotado duramente por la crisis actual, empieza a diseñar el escenario que van a tener que afrontar una vez que...
Los índices estadounidenses retrocedieron durante la sesión de ayer. S&P 500 cerró 0.16% más abajo después de...
Hoy se publicarán las actas del FOMC El Eurogroup no logró encontrar en consenso respecto a los fondos para la pandemia No...
