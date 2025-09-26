VÍDEO PABLO GIL: "La confianza del Consumidor nos dice que lo peor está por llegar"
Pese a la crisis que se vive a nivel mundial la confianza del consumidor todavía se mantiene alta. Hay una alta correlación entre esta confianza...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Morgan Stanley ha compradoel 5,013 % en el capital social de International Airlines Group (IAG), al que pertenecen British Airways, Iberia, Vueling y Aer...
Se pospone la videoconferencia de la OPEC+ Las órdenes de fábrica Alemanas descienden menos de lo esperado en febrero Los...
La reunión de los principales productores de petróleo se pospuso desde hoy hasta, al menos, el jueves 9 de abril. El petróleo WTI...
El petróleo inició la semana con una caída masiva. Brent y WTI cayeron alrededor del 8% en la apertura después de que la reunión...
¡Muy buenas noches a todos! A las 21:00 daremos comienzo al segundo módulo de la serie de tres que nos impartirá...
¡Muy buenas noches a todos! A las 21:00 daremos comienzo al tercer módulo de la serie de tres que nos impartirá...
Los casos mundiales de coronavirus superaron el millón hoy con más de 222,000 recuperados. El número de personas fallecidas como...
Las nóminas no agrícolas se hunde al nivel más bajo desde 2009 El número de personas infectadas en los EE. UU. está...
Los datos de empleo de Estados Unidos para marzo se publicaron a la 1:30 pm. El informe de NFP mostró una caída de 701k en el empleo (exp....
• Las principales criptos cotizan al alza esta semana • Bitcoin y Ripple, testeando resistencias clave • Factom (compañía...
TD Bank ha emitido una recomendación para CADJPY. The Bank recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Las acciones europeas comienzan a cotizar más abajo el viernes DE30 lucha por mantenerse alejado de la marca de 9,500 pts Adidas...
El informe de NFP prevee mostrar su primer descenso desde 2010 Se ha visto caer al no-manufacturero en marzo PMIs revisados de Europa...
Los precios del petróleo subieron el viernes por la mañana con WTI probando los $ 25. La medida fue provocada por informes de que la...
A día de hoy continúa la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros. Tanto es así que hemos vivido el peor trimestre...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer en verde después de que el tuit de Trump sobre los recortes en la producción...
