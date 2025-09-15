La nueva tecnología de carga rápida de BYD presiona las acciones de Tesla 📉
BYD ha presentado una nueva tecnología de carga rápida para vehículos eléctricos, que según la compañía...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El oro cotiza hoy un 0,8% al alza en paralelo a la debilidad del dólar estadounidense. La demanda de lingotes en COMEX se mantiene muy alta, ya...
Las acciones de Thyssenkrupp (TKA.DE) se están disparando antes de la votación parlamentaria sobre la reforma de la deuda en Alemania. La...
Las bolsas europeas experimentan otra jornada alcista, con el Dax 40 firmando máximos ante la perspectiva de que el parlamento de Alemania apruebe...
El índice económico ZEW en Alemana para el mes de marzo da la sorpresa y mejora ampliamente los datos del mes anterior. El sentimiento económico...
Los precios del petróleo West Texas suben hoy un 1,60% a medida que se recrudece el conflicto en Oriente Medio. La guerra entre Israel y Hamás...
El calendario macroeconómico de hoy incluye varias publicaciones importantes. Entre otros informes, hoy se publican datos del mercado de la construcción...
El oro alcanzó un nuevo máximo en los 3.017 dólares, tras una subida intradiaría del 0,5% El recrudecimiento de las tensiones...
Wall Street mostró signos de estabilización tras la fuerte corrección de la semana pasada, con el S&P 500 subiendo un 1.68...
Nvidia: ¿La Conferencia GTC cambiará el sentimiento hacia la empresa? Nvidia Corporation, un gigante de la industria de semiconductores,...
Las acciones de Intel subieron un 8.1 % hoy, liderando tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100, ya que los inversores reciben con optimismo los planes...
El presidente Donald Trump emitió hoy una declaración contundente, afirmando que "Irán será responsable por cada disparo...
El peso chileno cerró la jornada de este lunes con una apreciación del 1,12%, ubicándose en 920 pesos por dólar. La recuperación...
La agencia de calificación Moody’s anunció este lunes la rebaja de la nota crediticia de Volkswagen, reduciéndola de A3 a Baa1,...
La administración de Trump planea introducir aranceles recíprocos a partir del 2 de abril de 2025, después de completar un análisis...
El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, registrando una apreciación intradía del 0.3%...
Goldman Sachs ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDJPY. Goldman Sachs recomienda abrir posiciones cortas en el par en los siguientes...
Netflix sube a "Comprar" por su potencial de crecimiento en publicidad. Las acciones de Nvidia aumentan antes de su conferencia anual de...
Las empresas de moda son una de las partes con peor desempeño de la economía europea al inicio de la semana, extendiendo así las caídas...
