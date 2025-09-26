Alerta Técnica: NZDUSD
NZDUSD ha estado operando en un movimiento al alza desde el 19 de marzo. Sin embargo, el par rompió ayer por debajo de la línea de tendencia,...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los casos mundiales de coronavirus superaron los 872,000 con casi 185,000 recuperados. El número de personas confirmadas que murieron como resultado...
Nordea ha emitido una recomendación para CHFJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada sobre el par en los siguientes...
Los índices europeos se hunden el miércoles DE30 prueba límite inferior del rango de negociación en 9.500 pts Continental...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
La presión vuelve a los mercados bursátiles mundiales al comienzo de un nuevo trimestre. Las acciones en China, Japón y Corea del...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. S&P 500 cayó 1.60%, Dow Jones disminuyó 1.84% y...
Se espera que el ADP muestre un descenso de 150k en el empleo de EEUU Se prevee que el ISM manufacturero caiga 45 pts Datos PMI revisados...
• Wall Street estuvo dubitativo entre ganancias y pérdidas durante la apertura de hoy • La FED anunció facilidades temporales...
PETROLEO: Reuters ve un exceso de oferta de 6 millones de barriles por día en el primer trimestre y casi 10 millones de barriles por día...
El Chicago Purchasing Managers Index (Chicago PMI), también conocido como Chicago Business Barometer, bajó a 47.8 desde 49.0 en el mes...
TD Bank ha emitido una recomendación para USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga pendiente sobre el par en los siguientes...
Los casos mundiales de coronavirus superaron los 800,000 con casi 170,000 recuperados. El número de personas confirmadas que murieron como resultado...
Tras el desplome desde máximos las bolsas han recuperado con fuerza durante los últimos días. Esta subida suscita dudas respecto a...
GBPUSD ha estado operando en un movimiento de corrección desde el comienzo de la semana. En caso de que continúe, hay dos niveles en los...
Las acciones europeas suben más DE30 regresa al área de 10,000 pts Fitch rebaja la calificación de Deutsche...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Se espera que los datos de la Conference Board muestren una enorme caída Se ha visto la ralentización del IPC Europeo en marzo Los...
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
