El sector tecnológico en España vs EEUU
La evolución del sector tecnológico crece a niveles agigantados, caso especial para Alphabet Ibc con gran presencial en Europa y en...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con ganancias sólidas. S&P 500 sumó un 3.35%, Nasdaq ganó...
• Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron la semana al alza • El presidente Trump cambia su retórica con respecto a levantar...
La Recesión a la que se enfrenta el mundo podría ser de proporciones épicas, y de ahí que muchos analistas estén tomando...
¡Buenas tardes! No te pierdas el turno de preguntas sobre el Seminario sobre el "crack" provocado por el COVID-19, con Pablo Gil. Hoy...
El índice del Banco de la Reserva Federal de Dallas cayó a -70 en marzo de 2020 desde 1.2 en el mes anterior. Es la cifra más baja...
¡Buenas tardes! Hoy a las 17:30 dará comienzo la última sesión (X) de los seminarios sobre el "crack"...
El petróleo está teniendo otro día difícil cotizando un 6-7% abajo frente al cierre de la semana anterior. WTI ha probado los...
Los casos mundiales de coronavirus superaron los 735,015 con más de 156,122 recuperaciones. El número de personas confirmadas que murieron...
Bank of America ha emitido una recomendación sobre USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
EURUSD retrocede. El par se dirige hacia media móvil clave, que actuó como soporte clave en el pasado. Si se apoya en la línea...
Las acciones europeas abren al alza pero retroceden con el tiempo DE30 intenta mantenerse por encima de la marca de 9,500 pts Adidas...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Se ha visto a las acciones Europeas lanzar la sesión más arriba Se espera que el IPC Alemán se ralentice en marzo Trump...
Los estados de ánimo se alejan del riesgo, y se pueden observar durante la primera sesión asiática de la semana. Nikkei cae...
El informe de la Universidad de Michigan referente al sentimiento de mercado en EEUU ha reflejado una caída en los datos a 89.1 puntos en el mes...
El par EURUSD cotiza a la baja tras rebotar desde su resistencia en 1.1055. La barrera de soporte más cercana la indica el patrón técnico...
El nº de casos de contagio pro coronavirus a nivel global ha excedido ya los 559100, con más de 128700 recuperados. El nº de muertes registradas...
