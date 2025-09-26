Turno de Preguntas: 18:00 hora española - Sesión VI: Posibles escenarios en el mercado de divisas
¡Buenas tardes! No te pierdas el turno de preguntas sobre el Seminario "Cómo detectar si estamos ante un cambio de tendencia de largo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenas tardes! A las 17:30 hora española de hoy dará comienzo el seminario sobre el "crack" provocado por el COVID-19, con...
Los casos mundiales de coronavirus superaron los 392,000 con más de 103,000 recuperados. El número de personas confirmadas que murieron como...
El USDCHF ha estado operando en una tendencia al alza desde el 9 de marzo. Mirando el par desde un punto de vista técnico, se puede ver que se está...
Los mercados europeos suben, los futuros del S&P 500 alcanzan el límite superior de negociación DE30 rompe por encima...
La situación de sobreventa en las bolsas a nivel diario ha alcanzado un nivel extremo. Incluso en los peores escenarios de caida el mercado se mueve...
Se acaba de publicar el esperado PMI preliminar para marzo de las principales economías europeas. Los datos franceses publicados a las 8:15 a.m....
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los PMIs flash de Europa y Estados Unidos El Senado de EEUU todavía negocia el paquete de ayudas contra el coronavirus Los inversores...
Ayer, las acciones estadounidenses no lograron recuperarse, a pesar de que la Fed anunció un QE ilimitado. S&P 500 cerró 2.93% más...
¡Buenas tardes! No te pierdas el turno de preguntas sobre el Seminario "Mercados más vulnerables ante esta crisis", con Pablo Gil. Para...
El número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 350,512, de los cuales más de 15,000 murieron y más de 100,000 se...
EURUSD está operando en un movimiento de corrección al alza. El par alcanzó el área de resistencia clave. La zona marcada con...
El mercado entra en Pánico pese a las medidas tomadas por Gobiernos y Bancos Centrales Ya nadie duda que el mundo entrará en una profunda...
• Falta de dirección en Wall Street • El dólar estadounidense retrocede • Goldman mejora la calificación de Boeing...
Las acciones en Europa y los futuros de acciones de EE. UU. suben después de que la Fed anunciara la expansión de medidas destinadas a apoyar...
Las acciones europeas se hunden al comienzo de la semana DE30 intenta retroceder por encima de 8.600 pts MTU Aero Engines (MTX.DE)...
