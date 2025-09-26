Apertura de Mercados 23-03-2020
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los inversores se centran en la ayuda fiscal debido al Coronavirus No hay lecturas importantes de Europa, Canadá o Estados Unidos Japón...
IAG A través de su filial española Vueling, la aerolinea ha tomado distintas medidas, entre ellas para el corto plazo, anunciar mediante...
Los mercados bursátiles en Asia y los futuros de Estados Unidos y Europa caen más del 5%. HSCEI cotiza un 3,7% menos. Nikkei cerró...
Bitcoin se desplomó la semana pasada, pero logró recuperarse del 161.8% de retroceso de Fibonacci Ethereum se recuperó de los...
• El estado de ánimo en los mercados de renta variable mundiales mejora • Los índices de EE. UU. abren al alza •...
¡Buenas tardes! A las 17:30 de hoy dará comienzo el seminario sobre el "crack" provocado por el COVID-19, con Pablo Gil. Esta sesión...
El número de personas infectadas con el coronavirus en todo el mundo superó los 252,000, de los cuales 89,061 han recuperado la cifra de...
GBPUSD está tratando de recuperarse después de la reciente caída. Como hemos sugerido en la última alerta técnica, el...
Los mercados mundiales de renta variable se recuperan DAX supera los 9,000 pts Beiersdorf (BEI.DE) lanzará la producción...
Los mercados bursátiles europeos disfrutan de fuertes subidas hoy viernes después de que las acciones coordinadas de los gobiernos y...
Tras las fuertes caidas de las últimas semanas, comienzan a aparecer signos de un posible rebote a corto plazo. En este vídeo analizo las...
Tras la intervención de manera urgente por parte del Banco Central Europeo, los principales índices bursátiles descansan tras...
Los índices de Wall Street lograron terminar la volátil sesión de ayer un poco más arriba. S&P 500 cerró 0.47%...
Los ánimos han mejorado en el mercado de acciones globales Se espera que las ventas minoristas canadienses muestre un incremento Los...
• Los índices de EE. UU. abren con descensos • BOE reduce las tipos de interés • Marriott (MAR.US) retiró...
