SEMINARIO EN DIRECTO: a las 17:30 - Mercados más vulnerables ante esta crisis , con Pablo Gil
¡Buenas tardes! A las 17:30 de hoy dará comienzo el seminario sobre el "crack" provocado por el COVID-19, con Pablo Gil. Esta sesión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 229,973 de los cuales 86,256 se recuperaron y 9,386 murieron. En Europa, el epicentro...
El Banco de Inglaterra ha anunciado bajada de sus tipos de interés en 15 ptos básicos, así como lanzamiento de nuevo programa de compra...
USD ve ganancias masivas a pesar de tasas cero, QE renovado en los EE. UU. Los mercados mundiales son testigos de un estrés financiero...
El número de solicitudes de desempleo disminuyó en 4 mil hasta los 211 mil en la semana que terminó el 7 de marzo desde el nivel...
Las interrupciones relacionadas con el coronavirus serán un golpe de efecto para la economía Se espera que las reclamaciones...
Las acciones en Europa se dispararon al alza gracias al plan de estímulo masivo anunciado por el Banco Central Europeo. Sin embargo, el optimismo...
BCE anunció estímulo masivo DE30 borra el salto matutino BMW (BMW.DE) dice que la producción en China al 60%...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los mercados continúan siendo volátiles El SNB y el Norges Bank publicarán su decisión de tipos hoy Los...
La caida de la Bolsa durante el último mes y medio son históricas por su velocidad. Por eso cuando analizamos lo que ocurre en gráficos...
Inditex ha tomado las primeras medidas de orden financiero desde que se desató la crisis del coronavirus, que le ha costado perder un tercio...
Los índices de EE. UU. Terminaron la sesión de ayer a la baja pero por encima de los mínimos diarios. S&P 500 cerró...
¡Buenas tardes! No te pierdas el turno de preguntas sobre el Seminario "Cual era la situación económica antes del Coronavirus...
El número de personas infectadas con coronavirus ha aumentado hasta ahora a 208,204. Hasta ahora, 8272 personas han muerto y 82902 lograron recuperarse....
PETRÓLEO: El petróleo WTI cae a alrededor de USD 25 por barril A este precio, la mayoría de las minas de esquisto americanas...
• El índice del dólar llegó a 100 • Las acciones estadounidenses alcanzaron un mínimo de hace 3 años •...
GBPUSD ha estado negociándose recientemente en un movimiento descendente muy fuerte. El par cayó por debajo de 1.20 USD durante la sesión...
