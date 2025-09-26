ULTIMA HORA: Los casos de coronavirus pasan de 200,000 por primera vez
Hoy en día, el número de infectados superó los 200,000 a medida que el nuevo coronavirus continúa propagándose en todo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Hoy en día, el número de infectados superó los 200,000 a medida que el nuevo coronavirus continúa propagándose en todo...
AUDUSD rompió por debajo de los mínimos de 2008 en 0.6006 gracias a la fortaleza del dólar estadounidense y las constantes preocupaciones...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
El movimiento a la baja en el mercado petrolero no muestra signos de detenerse. La disminución de la demanda causada por el brote de coronavirus...
La renta variable europea retrocede, el límite de futuros del S&P 500 bajó DE30 intenta mantenerse por encima de 8.500...
JPMorgan recomienda tomar una posición en EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
AIRBUS Airbus ha anunciado que detendrá todas sus actividades de producción y ensamblaje en sus plantas de Francia y España...
Los ánimos sin riesgo volvieron a la sesión Asiática Las acciones del Gobierno bajo los focos El RBA realizará...
Los índices de Estados Unidos aumentaron ayer después de que la administración diera a conocer algunos detalles del paquete...
Ya estamos en directo, para ver el seminario haz click en el siguiente enlace: https://attendee.gotowebinar.com/register/1021580848244132108
"La situación de pánico que ha propiciado el Coronavirus ha provocado fuertes caidas en las Bolsas en poco tiempo. La pregunta que ronda...
El coronavirus continúa propagándose por todo el mundo. El número de casos infectados en todo el mundo aumentó a 189,233 de...
• Los índices estadounidenses intentan recuperar las pérdidas de ayer • El dólar estadounidense se está fortaleciendo •...
Credit Agricole recomienda tomar una posición sobre EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
Recientemente, se puede observar una volatilidad extraordinaria en los mercados financieros. Veamos la situación técnica en la plata, Bitcoin...
JPMorgan ha emitido una recomendación para GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada (Sell Limit) sobre el par en...
El oro muestra poca semejanza a su característica de refugio durante la volatilidad actual del mercado de valores, ya que cotiza un 13% por debajo...
Las acciones europeas abren al alza pero borraron la ganancia durante la sesión El índice ZEW alemán cae a -49.5 pts...
El índice ZEW de confianza empresarial de Alemania se desplomó a -49.5 en marzo de 2020, muy por debajo de las expectativas del mercado...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor