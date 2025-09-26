Apertura de Mercados 17-03-2020
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
DIA VS CARREFOUR Dos emrpesas dels ector consumo ante distinta situación ante la evolución del Covid-19, en el caso de la empresa española...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Las acciones de los gobiernos relanzan el sentimiento de los mercados Hoy se publican datos de ventas minoristas de EEUU Los...
Los índices estadounidenses tuvieron una de las peores sesiones de la historia ayer. El S&P 500 cayó 11.98%, Dow Jones un...
El mercado entra en Pánico pese a las medidas tomadas por Gobiernos y Bancos Centrales El mercado parece haber entrado en una nueva fase de...
Durante la sesión del lunes hemos podido observar una elevada volatilidad en los mercados financieros, especialmente en acciones y materias primas....
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Apertura del Wall Street a manos de Pablo Gil.
No te pierdas la Apertura de Wall Street en directo a manos de Pablo Gil. Nos vemos dentro de 15 minutos a través de xStation 5.
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
Europa y Estados Unidos se estancan por la amenaza del virus La Fed reduce los tipos al 0% y lanza QE4 Cuidado con los datos chinos El...
El pánico en los mercados mundiales continúa Los movimientos de la Fed no fueron suficientes para calmar los nervios de los inversores Fitch...
Los mercados mundiales siguen extremadamente nerviosos a pesar del programa QE4 anunciado ayer por la Fed. Los precios de la plata fueron víctimas...
El número de casos infectados en todo el mundo superó los 170,000 en la actualidad. Europa es ahora el epicentro de la pandemia, ya que los...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Se reanuda el baño de sangre en los mercados bursátiles a pesar de los recortes de tipos DE30 prueba 8.500 pts por primera...
Las acciones en barrena tras un ampio recorte de tipos Llamada del G7 en el punto de mira Un gran abanico de movimientos...
La Reserva Federal realizó un recorte de tipos de emergencia de 100 puntos básicos durante el fin de semana. La Fed también redujo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor