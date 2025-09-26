La renta variable vuelve a caer tras el recorte de tipos de emergencia de la Fed
La Reserva Federal realizó un recorte de tipos de emergencia de 100 puntos básicos durante el fin de semana. La Fed también decidió...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El Coronavirus ha desatado una crisis bursatil a nivel mundial. Algunos inversores comparan el SARS de 2003 con el Coronavirus de 2020, pero hay diferencias...
El coronavirus continúa propagándose por todo el mundo. El número de casos nuevos continúa aumentando. Solo hoy, se han...
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. cayó a 95.9 en marzo de 2020 desde 101 en febrero. Sin embargo, el...
Los mercados de valores apuntan a la recuperación S&P 500 alcanza el 5% del límite superior de negociación Las acciones...
"Ayer 12-03-2020 el BCE anuncio nuevas medidas de estímulo monetario para combatir la crisis desatada por el Coronavirus. En este vídeo...
USDJPY está operando en un movimiento de corrección al alza. La resistencia clave más cercana al nivel actual es el área de 108.00....
Las acciones intentan recuperarse gracias a los recortes de tipos y las prohibiciones de venta en corto DE30 prueba el límite superior...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los mercados bursátiles europeos se recuperan junto con los futuros de EE. UU. a medida que más y más bancos centrales deciden...
Al igual que el regulador italiano, la CNMV restringe la operativa en corto de 69 valores españoles para la sesión de hoy, con el objetivo...
IBERDROLA La compañía de servicios energéticos se está viendo afectada por el contexto negativo del mercado que,...
Los mercados de acciones globales tuvieron ayer uno de sus peores días en la historia Se ha visto caer en marzo el sentimiento...
Norges Bank decidió seguir los pasos de la Fed y el Banco de Inglaterra e hizo un recorte de tipos de emergencia. El banco central noruego redujo...
Wall Street tuvo la peor sesión desde 1987 ayer. S&P 500 cerró 9.5% más bajo, Dow Jones cayó 9.99% y Nasdaq cayó...
El Ibex35 (SPA35 en xStation5) completa una de sus peores sesiones en la historia por la propagación del coronavirus y el pánico en los mercados....
A medida que el Coronavirus se extiende por el mundo las bolsas siguen desplomándose aunque todavía no hemos visto los datos de desaceleración...
A continuación presentamos algunos puntos clave sobre la reunión de hoy del BCE. Se supone que las medidas revivirán la economía...
"Muchos inversores se preguntan si comprar BitCoin en el caso de que las bolsas entren en tendencia bajista es una opción razonable. En este...
