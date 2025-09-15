🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (17.03.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Datos de ventas minoristas en EE.UU. (febrero): Ventas minoristas subyacentes (MoM): 0,3 % (previsto: 0,3 %, previo: -0,6 %) Retail Control (MoM):...
El dólar en Chile (USDCLP) muestra una tendencia bajista, cotizando en 925.82, reflejando un fortalecimiento del peso chileno tras las recientes...
Los mercados europeos cotizan mayoritariamente al alza en lo que va de sesión. El Dax 40 sube un 0,55% en una jornada en la que la atención...
Las bolsas asiáticas, sobre todo los índices chinos, suben hoy tras unas ventas minoristas mejores de lo esperado en China. Por otro lado,...
Esta semana estará marcada por la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés en EE. UU. Sin embargo, antes de que los...
Wall Street y los principales índices americanos acabaron su racha de fuertes caídas el viernes, con las principales bolsas cerrando en positivo...
recuperación el Nasdaq, con un alza del 2,3%, seguido por el Russell 2000 (+2,05%), el S&P 500 (+1,66%) y el Dow Jones Industrial Average...
El peso chileno (CLP) ha mostrado una apreciación frente al dólar estadounidense, cotizando en 932 pesos por dólar, impulsado principalmente...
El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, avanzando un 0.9% y superando la barrera de los 19.9 por...
Los contratos de cobre registran hoy una ligera corrección del 0,5%, aunque la tendencia general de este metal industrial suma un 11,3% desde inicios...
BMW prevé que los aranceles impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea le costarán 1.000 millones de euros en 2025, mientras...
Los futuros del cacao retroceden un 4% en ICE, alcanzando mínimos de cuatro meses, presionados por una mejora en la oferta y una menor...
Las acciones de Macy’s caen casi un 5% en medio de una mayor presión del mercado Las acciones de uno de los principales grandes almacenes...
Los índices de Wall Street suben ante un renovado optimismo en las acciones del sector tecnológico, en especial en los segmentos de semiconductores...
Los futuros del S&P 500 (US500) suben casi 1 % en la apertura del mercado, impulsados por la recuperación de las acciones de las Magnificent...
Datos preliminares de la Universidad de Michigan (marzo): Índice de Sentimiento del Consumidor: 57,9 (previsto: 63, previo: 64,7) Condiciones...
La CDU y el SPD de Alemania han llegado a un acuerdo con los Verdes sobre el paquete financiero, según informes de Handelsblatt y del corresponsal...
