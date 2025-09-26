Apertura Americana: la carnicería en Wall Street continuamientras Trump prohíbe viajar desde Europa
Wall Street abre significativamente a la baja. US500 testea los 2,600 puntos Uber y Lyft cotizan a la baja por una demanda más...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El Banco Central Europeo dejó los tipos sin cambios. Sin embargo, el Banco anunció nuevas operaciones de refinanciacióna largo plazo...
Los precios del petróleo se desplomaron después de que Arabia Saudi y Rusia comenzaran la guerra de precios Las acciones...
Bitcoin demuestra una vez más que no es un activo refugio. La criptomoneda más famosa cae hoy más del 20% y se cotiza al nivel más...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los mercados bursátiles europeos caen en picado por la prohibición de viajar DE30 rompe por debajo de 10,000 pts Lufthansa...
Los mercados se unden ante las noticias de restricciones de viajar Los inversores esperan la decisión de tipos del BCE Los...
Donald Trump anunció la prohibición de viajar desde Europa durante 30 días. La decisión provocó una caída...
Se esperaba que el presidente Trump calmara los mercados, pero hizo exactamente lo contrario al introducir la prohibición de viajar a EE.UU. desde...
"El coronavirus ha desatado un incremento de volatilidad en todos los mercados incluidas las divisas. En este vídeo analizo el dolar, euro,...
PETROLEO: Arabia Saudi y Rusia anuncian un incremento de la producción en medio de la guerra de precios Arabia Saudi puede...
La última publicación de EIA (The Energy Information Administration) indica un fuerte aumento en los inventarios de petróleo...
La caída en el DE30 se detuvo en la zona de soporte clave (10400 pts), pero la tendencia principal sigue a la baja. El índice se cotiza cerca...
El Coronavirus está impactando severamente en el crecimiento económico a nivel mundial. El riesgo de entrar en recesión es cada vez...
Global equity markets given up a large portion of their yesterday gains U.S. Cases of coronavirus Surpass 1,000 US500 trades in the middle of the...
Tras las últimas medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, informamos a nuestros Clientes que tenemos implementado un plan de contingencia y...
Los índices europeos se dispararon por la reducción de emergencia de tipos del BoE Las acciones de Adidas se hundieron Dax ganó...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los mercados de EEUU suben las esperanzas de estímulos Se espera que los datos de IPC permanezcan al mismo nivel El BoE reabaja sus tipos...
