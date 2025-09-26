USDCAD - Recomendación de JPMorgan
JPMorgan ha emitido una recomendación para USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
JPMorgan ha emitido una recomendación para USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Los índices europeos se recuperan con las esperanzas de estímulo monetario El DE30 prueba el 23,6% de retroceso...
INDRA La consultora española Indra presentó resultados el pasado jueves 27 de febrero obteniendo beneficio neto...
La respuesta del G7 al Coronavirus en el punto de mira Numerosos bancos centrales en la agenda de hoy Hoy tendrá lugar el...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con ganancias masivas con la esperanza de que los líderes del G7 proporcionen...
MACRO Global Europa: Italia es el país europeo donde el Coronavirus tendrá más efectos negativos dada la débil...
El último PMI manufacturero y el ISM en los EE. UU. se situó en 50.1, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (est. 50.5)....
AUDUSD inició la semana con un hueco bajista, pero se puede detectar un intento de recuperación. El par se recuperó del retroceso...
Resumen: Los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura a la baja hoy 3M (MMM.US) va a fabricar 35 millones de mascarillas al...
China publica datos afectados por el virus, ¡y son malos! ¿Podría Italia ser la próxima Grecia? ¿Dónde...
Resumen: Los mercados europeos con problemas para mantener las ganancias tempranas El DE30 rompe por encima de 12.000 pts y...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los mercados bursátiles iniciaron una nueva semana significativamente al alza con DAX cotizando por encima de los 12,000 pts. La recuperación...
Los mercados suben a medida que los inversores esperan la acción de los bancos centrales Se espera que el ISM de EE. UU. baje pero...
Las acciones asiáticas se recuperan junto con los futuros de EE. UU. después de que algunos bancos centrales insinuaran que podría...
"La crisis del Coronavirus sigue impactando en las Bolsas a nivel mundial con caidas cercanas al 15%. El daño económico será...
"Dada la magnitud de la caida en el SP500 y en el DAX de la última semana, muchos traders están tentados de comprar ambos índices....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor