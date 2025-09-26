ULTIMA HORA: Los metales preciosos se hunden junto con las acciones
Los metales preciosos se mantuvieron bien a principios de este año, pero si bien a menudo se les considera activos refugio, hoy no ha sido el caso....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los metales preciosos se mantuvieron bien a principios de este año, pero si bien a menudo se les considera activos refugio, hoy no ha sido el caso....
Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura más baja en Wall Street Dow Jones prueba la zona de soporte en 25350 pts Big...
Se puede observar la venta masiva por el pánico en los mercados de valores esta semana. Los índices estadounidenses siguen bajando día...
¡Ya estamos en directo! Únete a nosotros en el resumen semanal con Pablo Gil.
¡Muy buenos días a todos! En 15 minutos comenzamos nuestro resumen semanal del mercado a manos de Pablo Gil. ¡No te lo pierdas!
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada (Sell Limit) sobre el...
ORO A pesar de la venta masiva por el pánico que se puede observar en el mercado de valores, el precio del oro está borrando el reciente...
Resumen: Continúan las caídas en el mercado de valores mundial El DAX prueba el nivel de 11800 puntos, el nivel más...
Los mercados en pánico Datos de inflación de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos Los banqueros centrales podrían...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Amadeus se ha consolidado como la sexta empresa por capitalización del selectivo español. la empresa tecnológica especializada en...
La apertura europea hizo un intento de recuperación después de la carnicería durante la sesión asiática, pero hasta...
Los índices estadounidenses siguieron los pasos de sus símiles europeos y cayeron en picado. S&P 500 y Dow Jones cerraron 4.42% más...
La apertura americana no detuvo el miedo entre los inversores, sino que la venta masiva solo se aceleró. Incluso las buenas noticias parecen ser...
Resumen: Los futuros de EE. UU. apuntan a una brecha bajista de más del 1% Gilead (GILD.US) listo para subir otro 5% en la apertura Microsoft...
OIL.WTI continúa su marcha a la baja después de romper por debajo de $ 49.4. Desde un punto de vista técnico, los bajistas parecen...
El coronavirus asusta a los inversores de todo el mundo Carrera en la biotecnología para desarrollar la cura para el virus La...
Resumen: El Coronavirus sigue presionando las acciones a la baja El DE30 vuelve a probar el soporte clave a 12500 pts. Munich...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor