ULTIMA HORA: Cifra récord de casos fuera de China por Covid-19
Los mercados permanecen en crisis porque la propagación del virus no deja espacio para respirar a los alcistas. En nuestro informe especial publicado...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La preocupación del coronavirus ejerce presión en los mercados Datos del PIB de EEUU revisados del Q4 de 2019 Muchas...
La compañía eléctrica española, ha publicado sus datos a cierre del 2019 vislumbrando un resultado neto de 718 millones...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con pérdidas moderadas. S&P 500 cerró 0.38% abajo,...
Resumen: Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en verde Russell 2000 en el promedio móvil de 200 sesiones Beyond...
"Las bolsas estan sufriendo una fuerte corrección debido a la expansión del Coronavirus fuera de Asia. En este vídeo analizo...
Sudáfrica publicó su plan presupuestario. El plan prevé un aumento del ratio deuda/PIB que alcanzará el 78% en 2027-2028...
EURUSD inició una corrección al alza después de rebotar en el retroceso exterior del 127.2%. Sin embargo, el par alcanzó la...
Societe Generale ha emitido una recomendación sobre GBPJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
Resumen: El DAX extiende la caída semanal a más del 7% Lufthansa (LHA.DE) congela las contrataciones en medio de la reducción...
La Bolsa a nivel mundial ha sufrido recientemente una corrección entre el 5% y el 10%. Llevabamos semanas esperando una corrección...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Para la mayoría de los mercados de renta variable, el año 2019 fue muy fuerte a pesar de una economía global generalmente débil...
ENDESA La compañía energetica ENDESA ha obtenido un resultado neto de 171 millones de euros en el ejercicio 2019, en comparación...
El intento de recuperación no funcionó en el mercado durante la apertura europea, ya que Corea del Sur informó 115 casos de coronavirus...
Los mercados permanecen en ánimos sin riesgo El WTI intenta romper de nuevo por encima de los $50 antes de los datos del DOE Varios...
Los índices estadounidenses experimentaron otra fuerte venta. S&P 500 cerró 3.03% más bajo, Nasdaq cayó 2.77% y Dow...
Durante la última semana las bolsas han sufrido fuertes correcciones a la baja. En este entorno los inversores suelen perder dinero. Sin embargo...
