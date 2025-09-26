Alerta Técnica: ORO
El mercado del oro inició la sesión de hoy con un movimiento descendente. Sin embargo, los compradores lograron detener las caídas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en verde US500 encuentra soporte en el límite inferior de la estructura...
Petróleo El petróleo vuelve a caer por los nuevos casos de coronavirus. Las preocupaciones por la demanda siguen siendo el motor clave Los...
A pesar de un apertura hoy al alza, los índices bursátiles europeos caen y continua la venta, alimentados por las preocupaciones por...
Resumen: Las acciones europeas abrieron más arriba y corrigieron posteriormente El DAX pone a prueba la zona de 13000 puntos. RWE...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Nordea ha emitido una recomendación para AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
CELLNEX El coronavirus se extiende a fuera de China afectando a países como Corea e Italia, el contagio podría tener un...
Se espera que la Confianza del Consumidor CB mejore en febrero Los futuros Europeos apuntan a una apertura en verde Home Depot reportará...
Los índices de Estados Unidos cayeron en picado ayer cuando los mercados tomaron nota del aumento en los nuevos casos de coronavirus fuera de...
MACRO Global Europa: Italia sufre un ritmo alarmante de contagios del Coronavirus y todavía no se ha encontrado el paciente cero que...
Los mercados bursátiles mundiales están en caída libre. Los principales índices europeos comenzaron el día con...
Resumen: Los futuros ha apuntado a una carnicería en Wall Street Bernie Sanders gana las primarias del Partido Demócrata...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos se hunden por las preocupaciones sobre el coronavirus El DE30 prueba el límite...
Los PMI de EE. UU. generaron una gran decepción Los rendimientos de los bonos respaldan la recuperación del EURUSD, pero ¿ayudará...
ACS La constructora presidida por Florentino Pérez, ACS, a través de sus cuentas anuales del 2019, ha publicado en él la problemática...
Los mercados se centran en las noticias sobre el coronavirus El parlamento de UK vuelve de su descanso HP reportará beneficios...
