Peso chileno se aprecia 0,3% ante caída global del dólar y repunte del cobre
El peso chileno (CLP) abrió la jornada con una apreciación del 0,3%, ubicándose en 931 por dólar, impulsado por la debilidad...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El precio del oro ha superado por primera vez el nivel histórico de 3.000 dólares por onza. La prolongada tendencia alcista de este metal...
Los mercados europeos cotizan mayoritariamente en positivo, y la volatilidad medida con el VSTOXX experimenta una corrección (-2,55%). El Eurostoxx50...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de España para febrero se mantuvo en línea con las expectativas del mercado. Estos datos...
El índice China 50 (CH50), también conocido como el índice de acciones chinas, representa a las 50 empresas más grandes y líquidas...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia se mantuvo en línea con las expectativas del mercado, mostrando una variación...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) final de Alemania para febrero se mantuvo en un 2,3% interanual, cumpliendo con las expectativas del mercado...
El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido ha sido de -0,1%, un dato ligeramente por debajo comparado con las expectativas del mercado. También...
El calendario económico de hoy incluye datos del PIB del Reino Unido, cifras de inflación en Alemania y la encuesta de confianza del consumidor...
Los mercados asiáticos avanzan mientras las acciones chinas alcanzan un máximo de más de dos meses tras la promesa del Banco Popular...
Los índices de EE.UU. ampliaron sus pérdidas con el S&P 500 cayendo un 1,4 %, el Nasdaq 100 retrocediendo un 2 % y el Dow Jones Industrial...
El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, llegando a 2.970,18 dólares por onza, mientras los inversores buscan...
El peso mexicano continúa su tendencia alcista frente al dólar, consolidándose como la divisa con mejor desempeño en la jornada...
El mercado bursátil estadounidense vuelve a la senda de las ventas, a pesar de que se observaron indicios de recuperación al inicio de la...
El precio del oro registra un incremento en los mercados internacionales debido a la incertidumbre generada por la falta de avances en las negociaciones...
EIA Natural Gas Change BCF Actual -62B (Forecast -50B, Previous -80B)
Los mercados bursátiles de EE.UU. abrieron en terreno negativo el jueves. El sentimiento del mercado sigue tenso debido a la incertidumbre sobre...
En la bolsa Euronext de los Países Bajos, las acciones de InPost (INPST.NL) caen casi 6 % hoy, después de la publicación del informe...
Los futuros del café (COFFEE) registran una caída superior al 2 % hoy, impulsada por crecientes preocupaciones sobre un posible excedente...
Las acciones de Tesla Inc. (TSLA.US) han experimentado una volatilidad extrema este trimestre, con caídas de más del 34% en lo que va de...
