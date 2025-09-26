Resumen de Materias Primas - PETROLEO, ORO, MAIZ, AZUCAR
Petróleo El petróleo crudo aumenta principalmente al reducirse las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus Libia sufre una...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
SEB Group ha emitido una recomendación sobre EURUSD. El Grupo recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Las acciones europeas a la baja por las preocupaciones por el coronavirus MTU Aero Engines (MTX.DE) sugiere que el panorama puede...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
El dólar australiano no quedó impresionado por el informe local de NFP que mostró un aumento del empleo ligeramente más...
GRIFOLS Grifols ampliará presencia en Arabia Saudí tras el acuerdo con el fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF)Tendrá...
Datos de ventas minoristas de UK a publicar por la mañana Las actas del BCE es poco probable que sea un evento que mueva los mercados El...
Los índices de Wall Street tuvieron una gran sesión ayer. S&P 500 sumó 0.47%, Dow Jones ganó 0.40% y Nasdaq aumentó...
"El SP500 cotiza en máximos históricos pero comienzan a aparecer síntomas de debilidad. En este vídeo analizo la estructura...
"Pese a los malos datos macro publicados recientemente y la previsión negativa para el primer trimestre del año debido al coronavirus,...
USDJPY continúa su senda alcista. El par alcanzó la resistencia marcada con 127.2% de retroceso de Fibonacci. En caso de movimiento de corrección,...
Resumen: Wall Street abrirá alcista Publicación del FOMC a las 7:00 pm GMT, debate demócrata a las 2:00...
OIL.WTI El último repunte en el mercado petrolero sugiere que el movimiento a la baja está llegando a su fin. Las caídas se detuvieron...
Los niveles récord en Wall Street no impiden que los metales preciosos, activos típicos de refugio, hagan su propio camino por su cuenta....
El Banco Central de la República de Turquía anunció su última decisión de política monetaria a las 11:00...
Resumen Las acciones europeas cotizan al alza el miércoles El DE30 prueba la media móvil de 50 horas Covestro (1COV.DE)...
Enagas La compañía nacional ha publicado esta semana que su beneficio alcanza la cifra después de impuestos de 422,6 millones...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
