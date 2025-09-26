GBPCHF - recomendación de TD Bank
TD Bank ha emitido una recomendación sobre GBPCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
TD Bank ha emitido una recomendación sobre GBPCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
Actas del FOMC y muchos ponentes de la Fed CBRT espera reducir tipos La inflación del Reino Unido se acelera en enero 8:30...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. S&P 500 cayó 0.29% mientras que Dow Jones recortó...
En los últimos días, los inversores se preguntaron si los precios del oro alcanzarían el nivel de $ 1600. Hoy el metal precioso logró...
"El yen suele actuar como moneda refugio en el mundo del Forex. El Yen Index se encuentra en este momento en una zona de soporte imoprtante y está...
Parece no haber alivio para el Euro, como se aprecia en su cotización actual (5ª jornada consecutiva registrando caídas frente al dólar)....
Resumen: Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura bajista Apple (AAPL.US) no espera cumplir con la guía de ingresos este...
"Las bolsas parecen vivir ajenas al deterioro económico o al riesgo que supone la crisis sanitaria desatada en China. Sin embargo, algunos...
El coronavirus domina los mercados en 2020 Bienes de capital, autos e inventarios de materiales afectados por el brote Las acciones...
Las negociación de AUDUSD presiona a la baja hoy después de las actas del RBA. El par rebotó en el límite superior de...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Los índices europeos abren significativamente más bajos el martes Deutsche Boerse (DB1.DE) espera que el crecimiento...
ENAGAS La compañía de transporte de gas natural y Gestor Técnico del SIstema Gasista Español de...
Se espera que el crecimiento salarial en UK se ralentice Discursos de los Presidentes del RBNZ y del Riksbank Walmart reportará...
Los estados de ánimo en los mercados de valores globales son pobres tras la advertencia de Apple. La compañía estadounidense ha...
MACRO Global Europa: El PIB en la zona euro baja hasta 0.9% desde el 1.2% anterior, volviendo a las tasas de crecimiento de 2014. La producción...
Bitcoin arrancó la semana con una caída. La criptomoneda ahora se negocia en el nivel de soporte clave: el límite inferior de la estructura...
Japón recibe el golpe de la subida de impuestos El PMI de Febrero es la primera verificación del impacto del virus La producción...
Resumen: Los índices europeos empiezan la semana más arriba pero retroceden tras el inicio de la sesión El...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor