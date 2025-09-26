Inicio de semana en Europa con ganancias menores
Las sólidas subidas que tuvieron las acciones chinas hoy condujeron a una apertura alcista en Europa. Los índices del Viejo Continente recortaron...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
El Ibex cierra en positivo la semana Semana bursátil positiva en los mercados financieros a pesar de las dudas sobre el coronavirus....
Vacaciones en EEUU y Canadá El PIB de Japón cae en el Q4 de 2019 4 bancos centrales publicarán sus actas esta...
Los índices chinos avanzan con subidas de más del 1% al comienzo de una nueva semana después de que China inyectara fondos a corto...
BME La cotización de Bolsas y Mercados Españoles (BME) atraviesa un momento dulce al solidificarse las posibilidades de una OPA amistosa...
El Bitcoin cotiza por encima del nivel clave El Ethereum acelera su movimiento alcista El Bitcoin alcanzó ayer su...
A pesar de una menor volatilidad, la tendencia principal en EURUSD sigue a la baja. Mirando el intervalo H1, se puede ver que el precio rebotó de...
Los futuros de EE. UU. apuntan a una pequeña subida en la sesión de contado Nvidia (NVDA.US) Q4 BPA se incremente más...
Los datos de ventas minoristas de los Estados Unidos para enero se publicaron a la 1:30 pm GMT. El informe mostró las siguientes cifras: Ventas...
¡Ya estamos en directo, no te pierdas el resumen semanal a manos de Darío García!
El dólar estadounidense se mantiene estable frente al euro antes de la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. (1:30 pm...
¡Muy buenos días a todos! En 15 minutos daremos comienzo al resumen de la semana a manos de nuestro analista Darío García. ¡No...
Nos complace informar que ayer tuvo lugar la Entrega de los V Premios Rankia, donde XTB resultó ganador del premio Mejor Aplicación...
Citi ha emitido una recomendación sobre CHFJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Wirecard (WDI.DE) informó resultados preliminares de 2019 Daimler (DAI.DE) retirará alrededor de 300 mil vehículos...
Programados para hoy los datos minoristas de EEUU y el sentimiento de mercado Michigan Datos PIB de la zona euro y Polonia que se publicarán...
