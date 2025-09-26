Resumen de la mañana
La sesión de Estados Unidos ayer fue volátil. Los principales índices abrieron a la baja, se recuperaron, pero finalmente terminaron...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los datos de IPC de EEUU en el mes de enero han sido publicados a las 14:30h GMT+1. El crecimiento de precios ha escalado desde el 2.3% observado...
Los futuros apuntan a una apertura más baja en Wall Street Kraft Heinz dice que hizo un progreso significativo en el cambio del negocio Tesla...
El crecimiento de los beneficios del S&P 500 de nuevo positivo El crecimiento de los ingresos se sitúa en torno al 4% interanual...
El EURUSD cayó a mínimos de casi 3 años tras la ruptura por debajo del nivel de 1.09. A pesar de una vela alcista pintada el martes...
Standard Chartered Research ha emitido una recomendación sobre GBPUSD. La Compañía de Servicios Financieros recomienda tomar...
"Durante las últimas semanas cada vez es más normal ver artículos, noticias o vídeos donde se habla de una última...
Los índices europeos retroceden a medida que aumentan los casos de coronavirus DE30 cae por debajo de 13700 pts Los fabricantes...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Se espera una aceleración en el IPC principal de EEUU Gran número de portavoces de bancos centrales hablarán hoy Kraft...
Los chinos han decicido cambiar la metodología para identificar los casos y muertes de virus y de repente hay más de 15k de casos nuevos...
Los índices de Estados Unidos tuvieron otra sesión fuerte ayer con Dow Jones agregando 0.94%, Nasdaq subiendo 0.90% y S&P 500 ganando...
El par EURJPY mantiene una estructura bajista desde 2017. Recientemente hemos visto una rotación completa desde la banda inferior del canal hasta...
Resumen: Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura alcista Lyft decepciona con sus resultados CVS Health reportó...
Hemos observado en la alerta técnica de ayer que GBPUSD podría beneficiarse del patrón inverso de cabeza y hombros. Después...
No cabe duda de que la epidemia de Coronavirus tendrá efectos negativos en el crecimiento del primer trimestre de 2020 tanto en China como en el...
BITCOIN supera los $10000 DE30 en nuevos récords EURUSD se recuperó después de probar los mínimos de 2019 EURUSD EURUSD...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo los tipos sin cambios en la reunión de hoy, pero señaló que este año no se...
