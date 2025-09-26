Apertura de Mercados 12-02-2020
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Las acciones europeas marcan otra gran apertura DAX rompe por encima de 13700 pts por primera vez en la historia BMW (BMW.DE) reducirá...
DIA El grupo alimentario español, DIA, ha nombrado recientemente a su nuevo director general, Ricardo Álvarez, con el claro objetivo...
Credit Agricole ha emitido una recomendación sobre AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes...
Segundo día de audiencia de Powell en el Congreso Se espera que el Riksbank deje los tipos sin cambios Cisco Systems y CVS...
Los índices estadounidenses se recuperaron durante la sesión de ayer, pero devolvieron la mayoría de las subidas al final del día....
CACAO El precio del cacao ha aumentado significativamente desde finales de diciembre, alcanzando máximos locales desde 2018 El precio ha...
Otra fuerte apertura de la sesión de EE. UU. con el US500 y US100 subiendo a nuevos máximos históricos impulsa al DE30 al nivel más...
Resumen: Los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura en niveles récord T-Mobile y Sprint reciben luz verde para la fusión Slack...
GBPUSD alcista tras la publicación de datos del Reino Unido el día de hoy. Sin embargo, el par no logró romper por encima de...
La Bolsa rusa ha caido casi un 10% desde máximos por el riesgo que supone la crisis sanitaria desatada en China. Pero a diferencia de las bolsas...
El trigo ha tenido un buen comportamiento desde mediados de 2019. Sin embargo, ahora el precio está rechazando una zona de techos muy importantes...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los mercados europeos abren alcistas el martes DE30 vuelve a probar máximos históricos Daimler (DAI.DE) reduce el dividendo...
Datos cruciales de UK que se publicarán esta mañana Powell comparecerá hoy ante la Cámara de Representantes Gran...
IAG Según va pasando el tiempo parece que el mercado olvida la incertidumbre por el impacto del coronavirus, siendo el sector de las aerolíneas...
Los estados de ánimo positivos volvieron a los mercados y ayudó al Nasdaq de EE. UU. a superar los 9500 pts por primera vez en...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer en verde con el S&P 500 ganando un 0,73% y Dow Jones agregando un 0,60%. Nasdaq...
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson anunció que no aceptará un alineamiento estricto con las normas comunitarias ni su sometimiento...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor