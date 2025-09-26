Alerta técnica: ORO
El precio del oro fluctúa cerca de la zona de resistencia indicada por la recientemente atravesada línea de tendencia alcista, así...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El precio del oro fluctúa cerca de la zona de resistencia indicada por la recientemente atravesada línea de tendencia alcista, así...
China intenta reanudar el trabajo Fuerte NFP impulsa el dólar estadounidense Malos datos de fabricación de Alemania Asia:...
Resumen: Los futuros del Dow Jones apuntan a un día de consolidación en Wall Street Tesla (TSLA.US) al alza a...
El par USDJPY está generalmente muy correlacionado con el TNOTE (la correlación es negativa, por lo tanto, el gráfico TNOTE se invierte)....
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Los índices europeos empiezan la semana a la baja Daimler (DAI.DE) espera anunciar nuevos recortes en los puestos de trabajo La...
Las previsiones de ArcelorMittal para 2020 en cuanto a la demanda de acero refuerzan la cotización de la cotizada, a pesar de que los...
Datos semi-importantes de Europa y Canadá 3 portavoces de la Fed en la agenda de hoy Los mercados comienzan la nueva...
Las acciones en Asia cotizan a la baja a medida que los inversores vuelven su foco al brote de coronavirus. Nikkei cerró 0.6% más bajo,...
El BTC, cotizando cerca de su siguiente resistencia clave Un exitoso cierre por encima de los 10000 USD podría ser la antesala de un rally...
El informe de NFP para Enero no decepcionó, mostrando una subida del empleo de 225k y un crecimiento salarial de 3.1% a/a, ambos por encima de las...
US500 inició un movimiento de corrección después de alcanzar un nuevo (ATH) máximo histórico. Sin embargo, la escala...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el Resumen Semanal a manos de Pablo Gil.
¡Muy buenos días a todos! En 15 minutos comenzaremos con el Resumen Semanal a manos de Pablo Gil. ¡No te lo pierdas!
Resumen: Las acciones alemanas cotizan a la baja mientras que la producción industrial sigue disminuyendo El DE30 retrocede por...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Altas expectativas antes del informe de NFP Los inversores deben prestar atención a los datos salariales El USD parece evolucionar...
Datos de empleo de Estados Unidos y Canadá AbbVie reportará beneficios antes de la apertura de los mercados de Estados Unidos Publicación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor