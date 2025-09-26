Ferrovial aumenta la rentabilidad
Ferrovial, la empresa española con presencia internacional de infraestructuras, carreteras y construcción es a día de hoy una de las...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices estadounidenses alcanzaron nuevos récords durante la sesión de ayer. S&P 500 terminó 0.33% más alto,...
"China ha anunciado que reducira parcialmente los aranceles sobre 75 billones de dólares de productos que importa de Estados Unidos. La noticia...
Wall Street abrirá al alza por esperanzas ante un alivio arancelario Russell 2000 (US2000) cierra una vez más en la resistencia...
Las acciones "verdes" atraen cada vez más la atención de los inversores Los gobiernos incrementan sus esfuerzos...
Mirando el gráfico EURUSD desde un punto de vista técnico, uno puede ver que los alcistas lograron detener las caídas en la zona de...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Las acciones europeas al alza con los planes de China de reducir los aranceles El DE30 corrige hacia el apoyo después...
BBVA BBVA cuenta en la actualidad con 56,3 millones de clientes activos en todo el mundo. Estos usuarios tienen al banco que preside Carlos...
Uber y Twitter reportarán beneficios hoy El presidente del RBA Lowe y la Presidenta del BCE Lagarde, hablarán hoy Se...
La recuperación del riesgo continúa en los mercados financieros mundiales después de conocerse que China planea reducir a la mitad...
Los precios del petróleo subieron más de un 4% el miércoles debido al hecho de que los científicos han desarrollado un medicamento...
"Nada parece poder frenar a las Bolsas. Tras leves correcciónes menores al 4% el Nasdaq está haciendo nuevos máximos históricos...
El índice ISM no manufacturero en los EE. UU. para enero aumenta a 55.5. Los datos publicados resultaron superar las expectativas (55.1). El aumento...
Tesla protagoniza un asombroso rally en el mercado El precio del crudo desciende hasta sus mínimos del último año El...
Los datos de empleo para el mes de enero han sido publicados por ADP a las 14:15h (GMT+1). El informe muestra un incremento de estas cifras en 291.000...
Esperanzas ante un posible tratamiento del coronavirus y datos sobre empleo positivos. Donald Trump espera ser absuelto por el Senado hoy. Ford...
"Tesla sube como un cohete desde hace semanas. En este vídeo analizo que es lo que está impulsando al alza la cotización de Tesla...
Resumen: Las acciones al alza con los rumores sobre el tratamiento del coronavirus El DE30 sube por encima de 13400 pts y alcanza un nuevo...
