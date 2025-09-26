Apertura de Mercados 05-02-2020
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices en todo el mundo continúan aumentando hoy liderados por los sectores de la tecnología y construcción. Los estados...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa sigue augurando un gran futuro a sus previsiones de ventas, a pesar del extraordinario que originó abultadas...
Los informes ISM y entre los puntos fuertes del día Muchos miembros del BCE hablarán hoy General Motors reportará...
Los índices estadounidenses en verde durante la sesión de ayer. S&P 500 cerró 1.5% más alto, Dow Jones ganó 1.44%...
"Las criptomonedas han vivido varias semanas de subidas intensas pero ahora se detectan señales de debilidad. En este vídeo analizo...
Brent: Los precios del petróleo cayeron por debajo de 50 USD por barril (WTI) y 55 USD por barril (Brent) en medio de la caída esperada...
En la segunda sesión de la semana se observa el repunte absolutamente salvaje en las acciones de Tesla (TSLA.US) que han subido un 40% en solo...
Resumen: Los índices de EE. UU. abrirán hoy más del 1% arriba Tesla (TSLA.US) listo para abrir cerca de los...
El brote de coronavirus en China es el tema clave para los mercados financieros en estos días. Si bien se difunde el miedo en China, la reacción...
AUDUSD inició la recuperación después de la decisión de tipos de interés de RBA. El par rebotó en la zona de...
"El coronavirus que se ha extendido en China ha provocado un desplome del precio de la mayoría de las materias primas, anticipando el efecto...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par en...
Resumen: Los índices europeos al alza a medida que se detienen las caídas en China El DE30 rompe por encima de la geometría...
La renta variable europea se beneficia del positivismo observado en las sesiones de EEUU y Asia ayer, así como a la apertura de hoy. Los inversores...
Banco Sabadell El Banco Sabadell se desplomó el pasado viernes tras la presentación de resultados, en el último trimestre de...
Trump se dirigirá al Estado de la Unión por la noche Lecturas semi-importantes de UK, Unión Europea y Estados Unidos Walt...
