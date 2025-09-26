Resumen de la mañana
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza con el Nasdaq subiendo un 1,34%. S&P 500 un 0.73% mientras que Dow Jones...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson ofrecerá hoy un discurso para reflejar su postura ante las próximas negociaciones comerciales...
GBPUSD is trading today lower due to Borish Johnson’s threat about UK-EU negotiations and better release of ISM data from US. The pair erased recent...
Las acciones estadounidenses han comenzado la sesión de contaco con ánimos optimistas tras una sesión europea indecisa y están...
Resumen: Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura en verde Nasdaq (US100) rebota en los 9000 pts Alphabet (GOOGL.US)...
Boris Johnson repitió la amenaza de alejarse de las negociaciones con la UE en caso de que Bruselas se apegue a las demandas sobre los temas clave....
Beneficios en China listos para una caída profunda EMU economía más débil de lo esperado Los inversores esperan...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
"Hoy se han publicado nuevos datos de la evolución económica en Europa y de nuevo vemos con preocupación la tendencia hacia una...
Las acciones europeas se recuperan al inicio de una nueva semana El DE30 rebota en el límite inferior de la estructura de “Overbalance” Siemens...
Banco Sabadell ha cerrado un buen ejercicio en 2019, tras superar la crisis de su filial británica TSB, que tantos quebraderos de cabeza le dio...
La publicación de ISM de enero es un punto importante del día PMIs finales de Europa y EEUU Alphabet (GOOGL.US) publicará...
El mercado Chino reabrió sus puertas después del descanso por vacaciones. El índice de Shanghái cae casi un 8%...
El viernes comenzó de buen humor después de los fuertes beneficios de las acciones tecnológicas de Estados Unidos, pero termina...
Las criptomonedas se revalorizan en el escenario de preocupación por el Coronavirus El Bitcoin rompe al alza la barrera de los 9000...
"El optimismo del merrcado respecto a la evolución económica tras la firma del acuerdo comercial entre EEUU y China ahora se enfrenta...
EURUSD hoy al alza. Después de rebotar en la zona de soporte en 1.1000, comenzó una corrección ascendente. Si prevalece el sentimiento...
Resumen: El mercado de EE. UU. ha abierto con caídas el día de hoy. En el US2000 se observa una ruptura por debajo...
